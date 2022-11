Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sander Schimmelpennick sneert in VI naar Twan Huys: ‘Hij bleef maar doorzeuren over mijn privé-leven’

Afgelopen zondag schoof opiniemaker Sander Schimmelpennick aan bij College Tour. Als je zelf niet voor de buis zat, dan heb je misschien alsnog een van de fragmenten uit het interview voorbij zien flitsen, zoals die waarin aanwezige studenten hem voor het blok zetten omdat hij hen op Twitter heeft geblokkeerd. Schimmelpennick heeft het een ander aan te merken op het interview en dan vooral op interviewer Twan Huys, bleek toen hij gisteren aan tafel zat bij de heren van Vandaag Inside. „Ik vond zijn vragen niet zo goed.”

De voormalig Quote-hoofdredacteur staat erom bekend dat hij zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken steekt.

Schimmelpennick: ‘Twan Huys zet allemaal valletjes’

Presentator Wilfred Genee snijdt het optreden aan. „Hoe was het bij College Tour?” vraagt hij. „Dat je al zover bent op je 38ste, dat je bij College Tour mag komen.” Schimmelpenninck antwoordt; „Het was uiteindelijk heel leuk. Ik ging er wel een beetje met een zorgelijk gevoel vandaan, want die Twan Huys zet natuurlijk wel allemaal valletjes voor je neer. Dat doe jij natuurlijk ook, maar deed hij zeker ook.”

Schimmelpennick vindt dat Huys veel te lang over zijn privéleven doorging. „Hij was tien minuten aan het doorzeuren of ik wel of niet kinderen wil. Wat een onzin. En een half uur over mijn familie en voorouders, het was allemaal heel erg persoonlijk. Ik vond het heel eervol dat ik gevraagd werd, maar achteraf had ik zelf dat programma eens moeten bekijken. En weten wat er allemaal gebeurt.”

‘Studenten hadden by far de leukste vragen’

De opiniemaker had een heel ander beeld van College Tour. „Ik ken dat programma nog als een programma waar de Obama’s en Bill Gates van de wereld werden uitgenodigd. Tegenwoordig worden blijkbaar mensen als ik uitgenodigd, dus daar is wel een beetje inflatie gaande. Ik vond het wel eervol, dus ik dacht: ik ga daar zitten. Ik heb natuurlijk een boodschap en ik spreek vaker voor studenten, die ook overigens by far de leukste vragen hadden. Ik vond zijn vragen (die van Huys, red.) niet zo goed.”

Johan Derksen geeft aan precies dezelfde ervaring te hebben, in „een soortgelijk programma voor intellectuelen”. „Ik ging daar weg en ik denk: dit wil ik niet”, vertelt de analist. „Alleen maar privévragen. Dan krijg je een vraag van: Wanneer heb je voor het laatst wat liefs gezegd tegen je vrouw? Dan kan ik moeilijk zeggen: een jaar of 15, 16 geleden.” Saillant detail: Rob Kemps is de presentator van dit programma, wat volgens Derksen nog moet worden uitgezonden. Vorige maand hadden de VI-heren en Kemps het nog aan de stok, omdat het programma de draak wilde steken met zijn Chansons!!. Overigens werd deze week bekend dat Kemps op 7 december bij het programma aanschuift, dus de ruzie lijkt (grotendeels) gesust te zijn.

