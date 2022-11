Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen boos over weghalen schilderij met rokende mannen: ‘Gekken op sociale media bepalen beleid’

Er was de afgelopen dagen nogal wat te doen over een schilderij op de Universiteit Leiden. Omdat er oude, sigaarrokende mannen op afgebeeld staan kreeg het kritiek, waarna het schilderij werd weggehaald. Op dat besluit kwam ook weer bakken kritiek en inmiddels hangt het schilderij er tijdelijk weer. In Vandaag Inside werd het gebeuren gisteravond besproken. „Er wordt beleid gevoerd naar wat gekken op social media ervan vinden”, vindt Derksen.

Ook werd er in de aflevering een gast voor volgende maand aangekondigd, wat gezien eerdere gebeurtenissen opvallend is.

Derksen over weghalen van schilderij: ‘Het is te gek voor woorden’

Presentator Wilfred Genee snijdt de kwestie ‘schilderij met rokende mannen’ in de VI-aflevering van gisteravond aan. „Dat is helemaal een schande”, roept Derksen meteen uit. „Er wordt beleid gevoerd naar wat gekken op social media ervan vinden. De beleidsbepalers worden ’s ochtends wakker en zeggen: ‘Rokende mannen, dat kan niet. Hup, weg dat schilderij.’ Het is te gek voor woorden.” Televisiecolumniste Angela de Jong is te gast en het met Derksen eens. „Terwijl dit wel een heel bijzonder schilderij was, legde gisteren de maker uit bij Op1”, vertelt ze.

Merel Ek, de journaliste die de afgelopen tijd menig krantenkop haalde door het relletje met Gideon van Meijeren (FvD), was gisteren te gast in VI. Ook zij doet een duit in het zakje over het onderwerp. „Lodewijk Asscher was boos geworden las ik, er staat blijkbaar ook een Joodse hoogleraar op die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Toen was de reactie van de universiteit weer: ‘Het gaat niet zozeer om wie erop staat, maar wat het symboliseert.’” Daar kan Derksen zich dan wel weer enigszins in vinden. „Ik vind het feit dat er een Joodse professor bij zit niet een reden om hem weg te halen of terug te hangen.” Ek: „Het ging er meer om dat er niet eens is gekeken wie de mensen op dat schilderij waren, maar dat er alleen is gekeken naar: ‘Hé, het zijn mannen, ze zijn wit en ze roken.’”

„Het schijnt een studente te zijn geweest die dat getwitterd heeft”, zegt Derksen. „Het is allemaal emotie-beleid, op basis van Twitter-berichten.” De Jong: „Het grappige is dat het juist een schilderij is dat verandering symboliseert. Normaal was het de elite die een bestuur vormde, hier was voor het eerst een gekozen iemand in het bestuur gezet. Het is een schilderij dat oude patroon doorbreekt. Dus ik zou zeggen: laat het lekker hangen.”

Rob Kemps komt naar VI

Dat de VI-heren ergens een mening over hebben, zal ongetwijfeld niemand verbazen. Wat wél verrassend is: Rob Kemps schuift op 7 december aan bij Vandaag Inside. Dat maakte Genee gisteren in de uitzending bekend. „Applaus, dames en heren! Er moest wat voor gebeuren, maar dan heb je het ook, hè? Eén van de grootste sterren van Talpa komt hier gewoon op 7 december.”

Dat is bijzonder omdat het vorige maand nog niet helemaal boterde tussen Kemps en de mannen. René van der Gijp vertelde destijds dat ze van plan waren om de draak te steken met Chansons!!, het programma van Kemps en Matthijs van Nieuwkerk. Kemps stak daar toen persoonlijk een stokje voor. Volgens Van der Gijp kreeg het programma namelijk een boos telefoontje van het Snollebollekes-gezicht, omdat hij niet gediend was van de montage van VI. „Woest dat we het programma Chansons!! een beetje op de hak wilden nemen.”

Genee zei in een eerdere uitzending dat hij niet verwachtte dat Kemps echt zou komen. „Meestal als je zegt: ‘Ik ga erover nadenken’, dan betekent dat in Hilversum: ‘Ik kom niet’, want Matthijs van Nieuwkerk denkt nu al vijf maanden na sinds ik hem voor het laatst gevraagd heb.” Derksen over de komst van Kemps: „Ik heb wel ontzettend medelijden met het publiek dat er dan is. Naar links! Naar rechts!”

Je kunt de aflevering van Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.