Studenten zetten Sander Schimmelpenninck voor het blok in College Tour: ‘Je hebt me geblokkeerd’

Sander Schimmelpenninck verscheen gisteravond bij College Tour en de journalist staat nogal bekend om zijn uitgesproken mening en Twitter-ruzies. Het zijn de studenten in de zaal die hem behoorlijk aan de tand voelen. Schimmelpenninck blokkeerde blijkbaar sommige van de studenten op Twitter.

Schimmelpenninck is nogal een karakter. Hij is geboren in Twente, is van adellijke afkomst, zat bij het corps, bestempelt zichzelf als Casanova, noemt zichzelf niet links, ook niet empathisch en heeft door zijn tijd als hoofdredacteur van Quote een behoorlijk negatieve kijk op de rijken gekregen. Zelf verdient Schimmelpenninck rond een half miljoen euro per jaar.

Sander Schimmelpenninck bij College Tour

Hij zal niet zijn hele leven in de mediawereld blijven opereren en wil ook niet voor altijd de boze ruziënde man op Twitter zijn. Waarom hij het dan toch doet? „Omdat ik het nodig vind.”

Presentator Twan Huys kaart ook de kritiek aan die er regelmatig over Schimmelpenninck klinkt. Onder meer over zijn strijd tegen de kloof tussen arm en rijk, terwijl hij zelf een vrij vermogend persoon is. Schimmelpenninck vertelt dat hij een ton op de bank heeft staan en over een vermogen beschikt van zo’n twee miljoen. Op jaarbasis verdient hij een half miljoen euro. Schimmelpenninck vindt dat we makkelijker over geld moeten praten en dat mensen te veel betaald worden. Zo benoemt hij bijvoorbeeld dat hij voor een uurtje kletsen met zijn beste vriend, oftewel zijn podcast De Zelfspodcast met Jaap Reesema, te goed betaald wordt.

Twan Huys over vlieggedrag Sander Schimmelpenninck

Schimmelpenninck blijkt weinig goeds over social media te zeggen hebben. „Waarom ga je er niet vanaf dan?”, stelt Huys. „Dan lever je het helemaal aan de idioten over. Er moet nog een beetje tegengas gegeven worden”, aldus de journalist. Al wordt hij inmiddels, naar eigen zeggen, regelmatig bedreigd door „extreem-rechtse wappies”.

Ook komen Schimmelpennincks uitlatingen over het klimaat ter sprake. Huys haalt ook zijn veelvuldige vliegreizen aan. Schimmelpenninck heeft een hekel aan „gewijs naar individueel gedrag”. Hij vindt dat mensen die veel vliegen, zich juist moeten uitspreken over het klimaat. „Als vliegen veel duurder zou worden, zou ik desnoods met de fiets naar Zweden gaan.” Schimmelpennincks vriendin is van Zweedse komaf en de journalist reist regelmatig af naar Scandinavië.

Kritische studenten

Maar naast de vragen van presentator Huys, zijn het vooral de studenten in de zaal die Schimmelpenninck stevig aan de tand voelen. Zo begint dat al wanneer student Maarten hem confronteert met de het feit dat de familie Schimmelpenninck het kasteel van zijn adellijke familie afnam. Iets waar de journalist, ietwat humoristisch, zijn excuses voor aanbiedt.

Daarna is het de beurt aan een andere student die Schimmelpenninck bevraagt. Hij kaart de kritiek aan die Schimmelpenninck uit richting mensen, en dan met name vrouwen, die parttime werken. De student vertelt dat parttime werken gezonder en productiever is en dat dit ook veel in Scandinavië gebeurt. Daarna benadrukt de student nog even dat Schimmelpenninck hem geblokkeerd heeft op Twitter. „Daar heb je het ongetwijfeld naar gemaakt”, reageert de journalist. Waarna Huys aan de zaal vraagt wie er nog meer geblokkeerd is door Schimmelpenninck. Ook studente Sanne steekt haar hand op. Ze was in eerste instantie fan van Schimmelpenninck, maar haakte af. Ze noemt zijn politieke uitlatingen en mening over de armoede-kloof en klimaat ongeloofwaardig, omdat hij zelf zoveel geld verdient. Schimmelpenninck kan er wel om lachen, al vond hij de bevraging ook ietwat ongemakkelijk.

Overigens blijken de meningen onder kijkers verdeeld over het optreden van Schimmelpenninck. Een greep uit de reacties:



Ja waarom zou je als je rijk bent geen mening mogen hebben inderdaad over ongelijkheid @SanderSchimmelp heeft gelijk nu #CollegeTour — Farida Boekestijn (@odo_kot) November 13, 2022



https://t.co/5m3vfZH8RH… “Twitter is heel interessant, omdat daar allerlei stemmen gehoord worden, die ik in het dagelijks leven niet hoor”. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Wat een natnek is die Sander Schimmelpennick toch zeg.#Schimmelpennick #Collegetour #NarcismeIsEenZiekte — Klaas Straatlantaarn (@Straatlantaarn_) November 13, 2022



Prima uitzending van #CollegeTour met @SanderSchimmelp er zijn weinig personen met wie ik het zo vaak eens als oneens ben. En dat geeft Twitter een beetje kleur. — Anne-Claire (@clairedehulster) November 13, 2022



#Collegetour ik vind de opmerking van de geblokkeerde studente wel raak: ik kreeg het gevoel dat u niet meer geloofwaardig was.

En dat is het precies.

Ongeloofwaardig figuur,hij speelt een rol. — JoBouwknegt (@WatsonDalena) November 13, 2022



Inspirerende man @SanderSchimmelp! Erg interessant om te horen wat zijn visie is op het leven, sociale media en geld. De beste quote van de avond: ‘anonieme profielen op sociale media moeten per direct verboden worden!’ #collegetour — Frank van der Werf (@FrankWerf) November 13, 2022



Helemaal eens met @SanderSchimmelp in #CollegeTour:

klimaatactivisten en boerenactivisten kun je volgens hem niet vergelijken.

Klimaatactivisten strijden voor ons allemaal, maar boeren strijden voor hun eigen belang. Niet erg, maar dat zal iedereen zich wel moeten realiseren! — Arend Spijker (@WoudloperArend) November 14, 2022



Oké @SanderSchimmelp wil dus wel elke dag schoppen maar zelf liever niet voetballen. Geen zin in.

Wil graag polariseren maar niet verbinden.

Vindt werken lastig. Heeft elk jaar 20 keer meer te besteden dan mensen die minstens 40 uur p/w keihard lichamelijk werken.#collegetour — Petra de Boevere (@PetradeBoevere) November 13, 2022



Zo waar: Zorg dat je werk gaat doen waar je plezier in hebt. Je moet het nog lang doen. #collegetour — Edwin (@edwingr) November 13, 2022



Vrouwen werkten en werken minder omdat mannen hun handen thuis niet uit de mouwen steken én omdat de meeste vrouwen hun kinderen niet door de staat willen laten opvoeden @SanderSchimmelp. #collegetour — Lijntje (@Mevr_vanWijk) November 13, 2022

Je kijkt College Tour terug via NPO.