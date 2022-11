Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iconische oud-atlete laat gouden keeltje horen in Secret Duets: ‘In mijn volgende leven word ik zangeres’

In Secret Duets zingen bekende zangers een duet met een mysterieuze, bekende gast. In de aflevering van gisteravond dook daar ineens een iconische oud-atlete op. Dat zingen doet ze heel verdienstelijk, maar om wie het gaat, blijft lang een raadsel.

In deze muzikale spelshow weten de zangers niet met wie zij een duet zingen, omdat ze worden gescheiden door een muur. Het is aan panelleden Tania Kross, Gerard Joling, Romy Monteiro en Dave von Raven om te raden wie er bij de stem hoort. Er zijn al heel wat bijzondere acts de revue gepasseerd in het programma: zo gaf Carola Smit van BZN na 15 jaar ineens weer een optreden. Jamai Loman praat de show aan elkaar.

Kross zingt met mysterieuze gast in Secret Duets

Het is operazangeres Kross die het podium bestijgt met de sportieve gast. De panelleden krijgen voorafgaand aan het optreden altijd een paar hints, maar de drilpudding, gouden medailles en het zwaard geven deze keer weinig uitsluitsel. Wel zijn de panelleden het erover eens dat het om een sportief iemand moet gaan.

Dan brengen Kross en de gast kort het nummer ten gehore: What a Wonderful World van Louis Armstrong. De bellen gaan nog steeds niet rinkelen bij de panelleden. „Misschien is het de nervositeit, maar de stem bibbert een beetje. Dus het kan zijn dan het een iets oudere dame is?”, zegt Kross. „Het zijn niet per se oudere benen”, vindt Monteiro. „Dat bibberen komt misschien omdat ze op ongelooflijk hoge hakken staat”, denkt Joling. Von Raven: „Sportieve benen, laat ik dat dan in ieder geval zeggen.” Monteiro kan er ook nog niets uithalen en zegt dat we meer moeten horen. „Het waren net vier woordjes.”

Kross en de geheime zangeres zetten daarop het lied nog in een keer in, terwijl er wat stoelen worden weggehaald, waardoor er iets meer van haar kapsel zichtbaar wordt. „Ik herken dus niets van die stem”, maakt Kross duidelijk. Als Loman vraagt of we hier te maken hebben met een ervaren zangeres, antwoordt Kross: „Nee, ik denk het niet. Ze heeft duidelijk een ander talent. Het is niet dat ze niet kan zingen. Ze kan wel toon houden, maar het is niet wat ze met regelmaat op een podium doet.”

„Misschien nog effe gewoon een lekker hintje?”, vraagt Von Raven met zijn onvervalste Rotterdamse accent aan Loman. „Het leven zit vol ups en downs”, hint hij, terwijl hij op en neer beweegt. En dan valt het kwartje. „Ik weet het gelijk”, zegt Joling. Ook Van Ravon en Monteiro schrijven de juiste naam op hun bordje.

De onthulling

Daarna wordt voor het publiek onthuld om wie het gaat: Nederland in Beweging!-icoon Olga Commandeur. Alleen Kross is nog van haar gescheiden met een wand en de operazangers heeft nog steeds geen idee met wie ze aan het zingen is. „Ik concentreer me zo op de stem en ik heb zo’n idee dat deze fantastische sporter in ieder geval niet een sport heeft waar ze de hele tijd aan het praten noch zingen is. Ik herken de stem dus echt niet.”

„Ze gebruikt haar stem veel meer dan je denkt”, tipt Jamai. Dan vraagt Kross aan Joling om een hint. „Jij zit natuurlijk altijd op Curaçao, je ziet niet alles. Als je Nederlandse televisie aanzet bij jou op de middag, dan is het bij ons nog heel vroeg. Dan is ze eigenlijk altijd te zien.” „Het is wel een begrip hoor”, vindt Monteiro. En dan weet Kross het. „Is het de dame van Nederland in Beweging?” Jamai is streng: „Dat is geen naam!” Na wat gejodel van Joling komt Kross tóch over de brug met de naam en wordt de wand omhooggehaald om nog een keer samen te zingen.

„Dat had ik niet verwacht”, zegt Kross na afloop van het optreden. „Wat leuk dit!” Loman vraagt Commandeur wat ze ervan vond. „Doodeng”, geeft ze toe. „Ik stond helemaal te shaken.” Kross heeft bewondering voor de oud-atlete. „Als ik groot ben, wil ik ook een Olga Commandeur worden”, onthult ze. „Je bent een fantastisch voorbeeld.” Commandeur: „Weet je dat ik toevallig de afgelopen tien jaar zeg: ‘In mijn volgende leven wil ik zangeres worden?’ Dit is mijn debuut.”



