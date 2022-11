Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze drie kandidaten winnen ‘heftige’ Kamp van Koningsbrugge: ‘Tering wat een diepte’

De mentale en fysieke uitputtingslag in Kamp van Koningsbrugge werd gisteravond volbracht. Drie bekende gezichten wisten het tot het bittere eind te schoppen en mogen zichzelf winnaars van het programma noemen.

Dit seizoen deden tien BN’ers mee aan het programma, in tegenstelling tot eerdere seizoenen, waarin ‘gewone’ mensen meededen. Presentatrice Natasja Gibbs, Chef’Special-drummer Wouter Jerry Prudon, Ruinerwold-zoon en spreker Edino van Dorsten, zanger Ruben Annink, presentatrice Iris Enthoven, dragqueen Boris Schreurs, acteur Niels Gomperts, oud-Oranje Leeuwin Daphne Koster, radiopresentatrice Celine Huijsmans en acteur Tarikh Janssen durfden het avontuur aan.

Spectaculair seizoen Kamp van Koningsbrugge

Het was een spectaculair seizoen. Zo vielen in de eerste aflevering al direct twee jonge kandidaten af, zaten mentale worstelingen sommige kandidaten in de weg en klonk er ook lof voor de wilskracht van sommige deelnemers.

De kandidaten gingen door het stof, zowel fysiek als mentaal. Kilometers lopen, vechten, confronterende gesprekken, weinig slaap en nog een hoop andere uitdagende opdrachten. In deze laatste aflevering vallen vlak voor de finish Iris Enthoven, Boris Schreurs en Tarikh Janssen nog af.

Edino van Dorsten krijgt herinneringen aan jeugd

En dan zijn het Wouter Jerry, Edino van Dorsten en Daphne Koster die nog overblijven. En mogen ze nog twee, wellicht de meest uitdagende, missies volbrengen. Zo moeten ze zelfstandig een operatie uitvoeren. Waarbij ze ook gegijzeld worden. Edino van Dorsten, die bekend werd door zijn familiegeheim in Ruinerwold, kreeg herinneringen aan zijn jeugd. „Ik raakte bijna in paniek. Ik zat weer in vroeger”, zegt hij.

En hij vertelt meer over die periode waarin hij en zijn broers en zussen regelmatig mentaal en fysiek mishandeld werden. Kamp van Koningsbrugge triggert blijkbaar iets bij hem. „Ik wilde dat gevoel niet krijgen. Dit was de eerste keer sinds vroeger dat ik dit gevoel weer kreeg. Je wil niet weten hoelang ik zo ergens buiten heb gestaan.” Vooral de gijzeling maakt indruk op hem. „We moesten vroeger alleen maar staan. En we mochten ook niet omvallen, dan kregen we tikken. We hadden dan wel geen kap ons op hoofd, maar het voelde wel hetzelfde. ”



Pfff #Edino respect man, #KampvanKoningsbrugge als je dit in t echt ook hebt mee gemaakt en je er dan zo door heen slaat. Mijn pet neem ik diep voor je af. — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) November 17, 2022



“Ik ben meer dan een onderdeel van een verhaal” Edino heeft me zo vaak de tranen in m’n ogen bezorgd, op een positieve manier. Ik ken m verder niet, maar ik ben zo trots op hem. Wat een wijsheid, wat een doorzettingsvermogen, wat een kracht🤍 #kampvankoningsbrugge — m (@mandyreageert) November 17, 2022



Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik verschrikkelijk veel respect heb voor Edino. Onvoorstelbaar knap. #Kampvankoningsbrugge — Jeroen Koorn (@Jeroen_Koorn) November 17, 2022

Drie ‘winnaars’

De drie kandidaten overleven de gijzeling. Daarna volgt er nog een allerlaatste eindmissie, waarbij ze een ontvoerde diplomaat moeten bevrijden. Edino balanceert nog eventjes op het randje van een vertrek. Dit omdat hij fouten maakt bij de laatste opdracht, maar hij krijgt nog een laatste kans. Om zich uiteindelijk in de armen van zijn medekandidaten te kunnen laten vallen. De drummer, oud-Oranje Leeuwin en Ruinerwold-zoon hebben het voor elkaar en ‘winnen’ het programma.



Je kijkt Kamp van Koningsbrugge terug via NPO.