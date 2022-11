Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poepen bij prille liefde? The Real Housewifes van Amsterdam geven tip

De Nederlandse realityserie The Real Housewifes of Amsterdam is sinds gisteren te bekijken. Je houdt ervan of je draait er je hand voor om, maar wellicht steek je ook nog iets van deze Amsterdamse diva’s op. Want wat als je moet poepen in de eerste fase van een prille liefde?

Deze levenslessen krijg je allemaal mee in de laatste aflevering van het realityprogramma. Inmiddels staan er twee afleveringen over de Amsterdamse jetset-vrouwen op Videoland. Het concept voor dit programma is overgewaaid vanuit het buitenland waar onder meer bekende Real Housewifes-seizoenen zijn gemaakt in het Amerikaanse Atlanta, New York City en Beverly Hills. Dit keer is het dus de beurt aan zeven Hollandse welvarende vrouwen. In Blik op de Buis wierp Metro-redacteur Erik Jonk alvast een blik op het nieuwe programma.

‘Meisjes poepen niet’ volgens The Real Housewifes of Amsterdam

Twee van de zeven huisvrouwen kletsen bij. Maria Tailor (39), bekend modegezicht, en Hella Huizinga (39), wedding & event designer, hebben het in het programma over de nieuwe liefde van Tailor. Die vertelt dat ze in de wolken is van een nieuwe vlam. „Ik weet niet wat me overkomt. Ik ben echt een soort van verliefde puber.”

Maar daarna komt er ter sprake dat het verliefde koppel een hotelkamer had geboekt en Tailor toch wel wat moeite had met haar wc-bezoekjes. Daarna schateren de twee dames het uit over het feit dat ze liever buikpijn hebben, dan dat zij voor een grote boodschap naar de wc zouden gaan. „Meisjes poepen niet”, grapt Tailor.

Tip voor poepen bij een prille liefde

Maar het is haar gesprekspartner Huizinga die daar de oplossing voor blijkt te hebben. En hier komt de gouden tip, schrijf je mee? „Je doet de douch aan, je doet heel veel badshower er doorheen en dan ga je vliegensvlug naar het toilet. En dan heeft niemand het door”, vertelt ze trots.

De eerste twee afleveringen van The Real Housewifes of Amsterdam staan online op Videoland. Iedere donderdag verschijnt er een nieuw aflevering.