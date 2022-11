Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen biecht op bij HLF8: ‘Parkiet per ongeluk vermoord’

Het zal je maar gebeuren, dat je per ongeluk je huisdier ombrengt. Heleen van Royen vertelde gisteren bij HLF8 dat zij jaren geleden een parkiet had, maar dat die plots overleed nadat ze hem iets, zo dacht zij zelf, ‘onschuldigs’ had gegeven.

HLF8-presentatrice Leonie ter Braak begint de uitzending met nieuws over huisdieren: Nederlanders geven steeds meer geld aan de beestjes uit. Sinds 2016 is dat met maar liefst 20 procent gestegen. Dan richt ze zich tot Heleen van Royen: „Jij bent een dierenliefhebber?” Van Royen beaamt dat en benoemt dat ze ook nog eens ambassadeur van de hondenbescherming is. Daarnaast heeft ze zelf een hond én had ze in het verleden dus een parkiet.

‘Gaan al die beesten dood bij je?’

In de studio worden foto’s getoond van Heleen – die laatst nog zat te bekvechten met Johan Derksen – met haar hond(en). Eerst Alpha, een Mechelse herder, daarna zien we ook Fenna, een Duitse herder. Die is inmiddels overleden, maar werd ‘best oud’ voor een Duitse herder. Van Royen vertelt: „Die heeft heel veel geld gekost in de laatste jaren van haar leven, die gaven we altijd anabolen-injecties. Maar daar deed ze het heel goed op. Ze is heel oud geworden.” ‘Heel oud’ is in dit geval precies 14 jaar, 3 maanden, een week en een dag.

Dan begint Ter Braak over de parkiet, die inmiddels dus niet meer onder ons is. Van Royen barst in lachen uit: „Ik had heel lang geleden een parkiet, ja. Dit is een verhaal…” Gijs Staverman, ook aanwezig in de studio: „Gaan al die beesten dood bij je, of…?” Maar dat is volgens Van Royen niet het geval.



Heleen van Royen bij HLF8: ‘Parkiet ging dood na eten avocado’

Ter Braak weet te vertellen dat Van Royen de parkiet meenam in het vliegtuig, toen ze emigreerde naar Portugal. Van Royen: „Ja, die kon daar niet zelf heen vliegen, dus moest ‘ie in een soort bakje mee. Daar heb ik nog problemen mee gehad bij de security, want hij moest eigenlijk een paspoort en een gezondheidsverklaring. Uiteindelijk mocht ‘ie toch mee, maar het was een hoop gestress.”

Toch is de HLF8-presentatrice benieuwd hoe de parkiet aan z’n eind gekomen is. En dan komt Van Royen zelfs met tips voor de kijkertjes thuis: let goed op wat je je huisdier voert en of dat überhaupt wel kan. „Dit is een tip voor iedereen: ik heb mijn parkiet avocado gegeven. Dat lijkt onschuldig, maar het is heel giftig. Dus de volgende dag lag de parkiet op z’n rug met de pootjes omhoog.” Catherine Keyl springt even in met nog meer advies: „Dat is net zoiets als met druiven, honden mag je geen druiven geven, en geen chocola.” Toch ligt het volgens Van Royen in dat geval meer aan de verhoudingen. „Een klein beetje chocola voor een heel grote hond gaat wel, maar een klein beetje avocado voor een kleine parkiet…”

Dierenbescherming: ‘Controleer altijd eten van huisdier’

De Dierenbescherming laat weten mee te leven met Heleen van Royen, meldt een woordvoerder van de organisatie vandaag. Hij waarschuwt Van Royen echter ook met klem om altijd te controleren of ongebruikelijk voedsel wel goed is voor viervoeters of vogels.

„Het eten dat in Nederland in een goede dierenwinkel wordt verkocht, is goedgekeurd en kan dus geen gevaar opleveren voor het huisdier in kwestie”, legt de zegsman uit. „Maar alle vormen van voedsel die niet specifiek voor hond, kat of parkiet zijn ontwikkeld, kunnen een risico zijn, met soms dodelijke gevolgen.” Dat avocado voor parkieten dodelijk is, weten niet veel mensen. „Wel bekend is bijvoorbeeld dat chocolade levensgevaarlijk is voor honden of katten. Datzelfde geldt voor druiven en rozijnen, hoe lekker honden en katten die vaak ook vinden.”

