Elke acht dagen in Nederland een vrouw vermoord: ‘Hij stak tot 36 keer aan toe’

Wereldwijd wordt vandaag tijdens Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen stilgestaan bij femicide. Een belangrijk onderwerp, zag omroep BNNVARA, want iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord.

Vrijwel altijd is de (ex) partner de dader en de keuze van de vrouw om zelfstandig te zijn, de oorzaak. „Femicide wordt in de media vaak gebracht als een gezins- of familiedrama, maar dat is het niet”, stelt BNNVARA, dat een documentaire over moorden op de vrouwen gaat uitzenden.

Nabestaanden vrouwen openhartig

„Het is moord op vrouwen die voor zichzelf opkomen. Waarom is femicide zo onderbelicht? Waarom wordt het beestje niet bij zijn naam genoemd? En waarom worden we wel gewaarschuwd voor de man in de bosjes terwijl het grootste gevaar voor vrouwen naast ze op de bank zit?” 2Doc: Femicide, dat is de documentaire, is zaterdag 10 december om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 2 te zien.

In deze docu delen nabestaanden van femicide-slachtoffers openhartig en indringend hun verhaal. Niet alleen de toedracht, de moord zelf en het drama dat erop volgde worden besproken, maar ook het taboe dat kleeft aan de benaming: femicide, moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn.

Probleem in Nederland groot

Roxanne Herder en Eva Strating zijn de regisseurs van 2Doc: Femicide. Zij zeggen: „Wij vinden dat deze film er moest komen om femicide in Nederland onder de aandacht te brengen. Het wordt afgedaan als gezinsdrama maar dat is het niet. Het zijn mannen die het vrouwen niet toestaan voor zichzelf te kiezen en hen om die reden vermoorden. Dat is de harde realiteit, van een probleem dat in Nederland zo veel groter is dan we denken.”

„Hij had op verschillende plekken in huis messen verstopt”, klinkt het uit de mond van nabestaanden in de vandaag vrijgegeven trailer. „Daarmee is hij gaan steken. Tot 36 keer aan toe.” Het zijn de stemmen van Wanda en Jacques Beemsterboer uit Hoorn. Hun dochter Nadine werd in december 2006 in Amsterdam door haar ex om het leven gebracht. De familie Beemsterboer was dit jaar ook in een andere documentairereeks te zien: Recht in de Ogen. Dat programma ging over slachtoffers die in contact kwamen met daders. Aan 2Doc: Femicide doen uiteraard nog meer nabestaanden van vermoorde vrouwen mee.

2Doc: Femicide is geproduceerd door BNNVARA en opgedragen aan alle slachtoffers van moord op vrouwen.