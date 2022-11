Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rick Brandsteder werkt aan zichzelf in afkickkliniek: ‘Gaat redelijk goed’

Rick Brandsteder (38) is opgenomen in een afkickkliniek. De presentator kampt blijkbaar met een verslaving, maar waar het bekende televisiegezicht aan verslaafd is, houdt zijn management stil. Vandaag bevestigen zij het nieuws dat Brandsteder is opgenomen.

Het management van de Expeditie Robinson-presentator laat dat aan Shownieuws weten. Hoewel zij de aard van de verslaving niet vertellen, gonzen er al langere tijd geruchten dat Brandsteder zou kampen met een alcoholverslaving.

Rick Brandsteder opgenomen verslaving afkickkliniek

Het management laat aan Shownieuws weten: „Hij is aan zichzelf aan het werken. We hebben af en toe contact en het gaat redelijk goed met hem. Wij zijn heel trots op hem dat hij dit doet. Daar willen we het bij laten.”

Het lijkt er overigens op dat goede collega Nicolette Kluijver Brandsteder in een Instagram-story een hart onder de riem steekt.

Reputatie van de Brandsteders

Brandsteder heeft de afgelopen jaren meer negatieve publiciteit over zich heen gekregen. Zo had hij een tijd lang niet bepaald het imago van de ‘ideale schoonzoon’. Brandsteder maakte zich eerder namelijk schuldig aan mishandeling in het nachtleven. En dat was niet eenmalig destijds, want hij werd ook veroordeeld voor geweldpleging en het beledigen van agenten. In 2017 eiste het Openbaar Ministerie vier weken celstraf en een taakstraf tegen hem. Dit omdat hij na een ‘voordring’-actie bij het toilet iemand in het gezicht sloeg. De rechter ging overigens niet mee in OM-eis. Hij kreeg uiteindelijk een geldboete en zijn voorwaardelijke straf van twee jaar werd verlaagd naar één jaar.

Overigens kwam ook de vader van Brandsteder eerder negatief in het nieuws. Zijn vader is namelijk bekend televisiegezicht Ron Brandsteder en hij bleek te worstelen met alcoholmisbruik. Een aantal jaren terug werd hij namelijk opgepakt. Brandsteder senior veroorzaakte een aanrijding en bleek onder invloed van alcohol te zijn. De presentator er echter voor om na het incident door te rijden, maar daar kwam hij niet mee weg.