Moddergooien tussen Media Inside en Vandaag Inside: ‘Idioten’

Het is moddergooien geblazen tussen de heren van Vandaag Inside en Media Inside. VI-gezichten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp halen in hun talkshow regelmatig uit richting Media Inside-presentator Gijs Groenteman. En hij sneert nu op zijn beurt weer terug.

Aan tafel van Vandaag Inside is Groenteman regelmatig voer voor de VI-heren. Derksen benadrukte eerder dat hij het programma Media Inside kan waarderen en opperde zelfs om de presentatoren Groenteman en Marcel van Roosmalen te strikken voor HLF8. Alhoewel Derksen zijn tafelgenoten daar minder enthousiast over waren.

Media Inside vs Vandaag Inside

Van Roosmalen verscheen vorige week als gast in Vandaag Inside en daar wilde zijn collega Groenteman nog even op inhaken. In hun podcast Weer Een Dag bespreken ze een foto die van Groenteman in VI vertoond werd. „Ik viel er toevallig net in op het moment dat ze die wanstaltige foto lieten zien. Ze hebben een soort still van mij gemaakt, waarop ik er werkelijk als een soort idioot uitzie”, aldus Groenteman.

Hij blijkt daar niet echt blij mee te zijn en hij kan het niet laten om zijn mening over de VI-heren te delen. „Je was dus een avond in het gesticht, Marcel?”, vraagt hij aan zijn collega na zijn bezoek aan het programma. Waar Van Roosmalen op de barkruk aan de zijlijn van de talkshow zat. Een ongemakkelijke plek, volgens Van Roosmalen. „Het is gewoon het idiotenhoekje waar je wordt neergezet. Dan moet je een beetje vanuit die kruk boven ze uit torenen en naar ze toe schreeuwen. Het is een heel ongemakkelijk gesprek”, volgens Groenteman.

Gijs Groenteman hekelt VI-trio

Ook begint hij over het HLF8-voorstel van Derksen. Iets dat hij zelf klaarblijkelijk niet ziet zitten. „Het ging de hele tijd over of wij HLF8 willen overnemen. Of we dat nou eigenlijk willen is helemaal niet aan de orde, maar zij zien zich als een soort commissie of tribunaal dat besluit of wij daar geschikt voor zijn.”

Van der Gijp noemde Groenteman eerder nog een slechte interviewer, Van Roosmalen nam het toen in VI voor hem op. Groenteman zegt daar nu over: „René van der Gijp weet eigenlijk helemaal niet waar hij het over had. Wat een stelletje idioten.” En hij hekelt nogmaals het VI-trio. „De mensen denken geloof ik dat ik een soort nietsnut ben die niets kan behalve stuntelig autocueteksten oplezen. Het is een discussie die je toch niet kunt winnen met die idioten. Ik geloof dat ze ook echt denken dat ze het middelpunt van de wereld zijn geworden of dat het er daadwerkelijk toe doet wat ze daar allemaal zitten te kwaken.”