Kabinet komt op 19 december met excuses voor slavernij, op acht plekken

Het gaat dan toch gebeuren en nu is ook duidelijk wanneer het kabinet precies excuses aan gaat bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Op maandag 19 december zal het kabinet zich daarvoor verontschuldigen, dat gebeurt op acht verschillende plekken. Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS.

Zeven leden van het kabinet reizen voor het maken van de excuses af naar Suriname en de eilanden van Caribisch Nederland. Zij zullen daar toespraken houden waarin ze namens de Staat der Nederlanden spijt zullen betuigen. Premier Rutte doet hetzelfde in Nederland.

Excuses voor slavernij op 19 december

Dat het kabinet op korte termijn excuses zou maken voor het slavernijverleden, bleek eerder deze maand al. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong daar ook op aan, na een reis van een Kamerdelegatie naar Suriname, Curaçao en Bonaire.

Premier Rutte bracht zelf in september een bezoek aan Suriname. Daar zei hij dat 2023 in het teken moet staan van erkenning van het slavernijleed. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Aan de vooravond van dat herdenkingsjaar spreekt het kabinet dus de langverwachte excuses uit.

In juli, toen Keti Koti werd gevierd (en dus de slavernij ook herdacht), kwamen er al excuses voor het slavernijverleden. Die kwamen toen vanuit De Nederlandsche Bank. Volgens Linda Nooitmeer, directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), krijgen tot slaaf gemaakten daarmee „een stukje waardigheid” terug. „De tot slaaf gemaakten waren alles kwijt wat hun mens maakte, wat hun waardig maakte. De Nederlandsche Bank heeft met deze excuses, dit gebaar, daarvan een stukje teruggegeven.”

