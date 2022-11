Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef onder Kamp van Koningsbrugge-kijkers door ‘grove fout’ van kandidaat

De strijd aangaan met jezelf, je aan de strenge regels van de commando’s houden én omgaan met autoriteit en stress. Het is iets waar veel mensen niet naar uitkijken en juist daarom een ultieme test. In het programma Kamp van Koningsbrugge stellen een aantal BN’ers zich bloot aan dit soort uitdagingen, maar het gaat niet altijd goed. Zo beging een kandidaat gisteren een ‘grove fout’.

Onder de kijkers van het populaire programma – waarvan er gisteren in totaal ruim een miljoen waren – is er nogal wat ophef ontstaan. Volgens hen is de volgende logische stap dat deze BN’er uit het programma gebonjourd wordt.

Eerder zagen we al dat kijkers vol lof waren over oud-Leeuwin Daphne Koster in het programma. Volgens kijkers was zij een echte powervrouw, omdat ze ongesteld was, maar toch zonder piepen met een rugzak van 20 kilo een berg op klom. Maar deze week krijgt Iris van Enthoven, een presentatrice, ervan langs.

Gisteren zagen we namelijk hoe de deelnemers van Kamp van Koningsbrugge een opdracht kregen: loop in het donker naar een bepaald punt in vijandig gebied. Maar het lijkt wel alsof ze niet luistert naar de regels die ze meekrijgt van de commando’s. Het is namelijk de bedoeling dat de kandidaten ongemerkt het punt in het vijandig gebied bereiken. Het duurt allemaal wat langer bij Van Enthoven, dus ze voelt tijdsdruk. Daarom besluit ze hulp te vragen aan mensen die ze tegenkomt en zich al liftend te verplaatsen.

Geen slimme zet, want in het ‘echie’ kan dit levensgevaarlijk zijn. Juist je verstoppen voor mensen, wegduiken als iemand je ziet en geen spoor achterlaten is belangrijk. En het werkt ook nog eens allemaal niet lekker, want Van Enthoven raakt de weg kwijt. Een commando moet eraan te pas komen om haar op het juiste pad te zetten. Hij spreekt haar streng toe: „Kies jij soms voor de makkelijke weg in de hoop dat ik er niet achter kom? Ik begrijp jou soms niet helemaal.”



Je wilt het wel zijn, maar je wilt het niet worden…. Je bent wat je doet….#kampvankoningsbrugge houdt deelnemers én televisiekijkers goede spiegels voor die tot nadenken stemmen. pic.twitter.com/q2wfID7ZBY — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) November 10, 2022

Iris van Enthoven breekt

Van Enthoven had het gisteren sowieso niet makkelijk in Kamp van Koningsbrugge. Toen Jeroen van Koningsbrugge – presentator van het programma – van haar wilde weten waarom ze zo streng is voor zichzelf, barstte ze in tranen uit. Ze legt uit dat ze op de dansacademie zat toen ze jong was en dat dat haar veel heeft gedaan. Vooral de instelling van de volwassenen om haar heen, kwetste haar: „Ik kreeg op jonge leeftijd te horen kreeg dat het beter moest. Daar leer je best wel kritisch naar jezelf kijken. Dat is niet heel goed als je nog heel jong bent.”

Ook legt ze uit dat er weinig mensen zijn die haar écht kennen. „Dat zijn er een handjevol”, vertelt Van Enthoven. Van Koningsbrugge wil haar één ding meegeven: „Je moet wat liever voor jezelf zijn. Je moet het jezelf echt gunnen.”

Maar lief, dat is iets dat kijkers van het programma níet voor haar zijn. Een greep uit de reacties:



Iris krijgt een goede peptalk over dat ze 100 procent moet geven en ze besluit te zoeken naar een lift?!!! #kampvankoningsbrugge — Tv-kijkster (@mijntvmening) November 10, 2022



Waar is Iris mee bezig?! Dit verzin je toch niet? #kampvankoningsbrugge — teeveekijker (@teeveeverslaafd) November 10, 2022



Neee Iris vriendin dit meen je niet toch?? In vijandelijk gebied gaan liften, tja dan ben je ongeschikt! 👋🏼👋🏼 #kampvankoningsbrugge — Britt 🦖 (@BrittBR97) November 10, 2022



Iris laat zien dat moe zijn en nadenken niet altijd samen gaan. #Kampvankoningsbrugge — Harrie Cortooms (@c0rt00ms) November 10, 2022

Je kunt Kamp van Koningsbrugge terugkijken via NPO Start.