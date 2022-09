Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marion Pauw voelt zich verloren in Expeditie Robinson en verzint een kulverhaal

Marion Pauw beleeft een, op z’n zachtst gezegd, niet zo’n bruisende start van Expeditie Robinson. Zij voelt zich, zo bleek gisteravond in de tweede aflevering op RTL 4, nogal verloren op haar eiland in Maleisië. Ze bedacht twee dingen om dat te veranderen. Maar of dat goed afliep?

Voor wie dat nog niet wil weten en Expeditie Robinson nog wil kijken: lees maar even niet verder. Maar Marion Pauw dus, schrijfster van bestsellers en verschillende tv-series waarvan twitteraars zich vorige week afvroegen ‘wie dat in hemelsnaam is’. Dat is een standaard riedeltje bij de eerste aflevering van het overlevingsprogramma. Ook bij onder meer Olympisch kampioen zwemmen Ferry Weertman en influencer met 1 miljoen volgers Juultje Tieleman riepen kijkers moord en brand in plaats van even vriend Google te raadplegen. Ook standaard: bij aflevering twee van Expeditie Robinson is dat ‘ik ken niemand-gemopper‘ voorbij. En gaat het genieten door ongeveer een miljoen liefhebbers beginnen.

Marion Pauw mist aansluiting in Expeditie Robinson

Tien jaar na haar niet zo succesvolle deelname aan Wie Is De Mol?, durfde Marion Pauw de strijd weer aan te gaan in het 22ste reguliere seizoen van Expeditie Robinson (Metro interviewde daarover verschillende deelnemers). Maar helemaal lekker gaat het met de thrillerschrijfster niet. Zij vormt een kamp met onder meer model Rose Bertram, genoemde Juultje Tieleman en de acteurs Thijs Boermans en Iliass Ojja. „Ik zit niet lekker in mijn vel”, gaf Pauw voor de camera meteen maar toe. „Ik zit heel moeilijk met die groep en weet niet hoe ik mijn aansluiting moet vinden. Voel me echt een beetje alleen en totaal niet gezien, voel me echt een beetje op mezelf staan. Dus ik denk ‘okay, ik moet hier nu echt iets gaan leveren, anders gaat het echt niet goed. Ik dacht: ik ga lekker bananenthee maken. Je kunt hele lekkere thee trekken van de bladeren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl)

De bananenthee werd geen succes. Monter stapte Marion Pauw op drie vissers af: de eerder genoemde acteurs Boermans en Ojja en presentator / YouTuber Niels Oosthoek. Met haar fles thee vroeg ze op haar allerliefst of de heren lekker geslapen hadden („niet”) en bood Oosthoek haar gezonde drank aan. Die nam een paar fikse slokken. Iliass Ojja, uit haar zicht: „We hebben een soort moedertje in ons kamp.” Met een wat moeilijke blik: „Dus die ging ons verwennen met bananenthee, bananenbladthee…” Niels Oosthoek knikte en meldde de gulle geefster: „Erg lekker.” Meende hij dat? Voor geen meter. Ojja: „Die gast is zo sarcastisch als wat.”

‘Daar kan Marion Pauw visthee mee maken’

Marion Pauw: „Ik heb het idee dat ik weer even een punt heb gescoord.” Niet dus. Als de vissersmannen een flinke vis in hun net hebben gevonden, zegt Thijs Boermans: „Marion zal hier blij mee zijn. Kan ze visthee maken.” Niels Oosthoek: „Ja, lekker eten: visthee. Ik dacht net ‘Marion heeft een uur gekookt toen ze over het ontbijt begon’. Wat heeft ze: bananenthee.” Dodelijk voor de schrijfster natuurlijk die later in de aflevering van Expeditie Robinson haar ontslag als kok indient, omdat het Vlaamse model Rose Bertram iets lekkerders dan Pauw heeft gekokkereld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl)

Ze ging echter door op oorlogspad. Pauw verzon een kulverhaal over ratten die ‘s nachts bij haar hoofd liepen en haar continu enorm lieten schrikken. Het doel: Rose Bertram bang maken in de hoop dat zij gillend het eiland zou willen verlaten. De Belgische is namelijk panisch voor alles wat in de jungle kriebelt en beweegt. Hielp het de deelneemster die gisteravond het meest in het oog sprong? Nee. Pauw moest zich na een verloren duel namelijk met haar kamp melden voor de eerste Expeditie Robinson-eilandraad. Hoewel zij vooruitlopend daarop het nodige bondjeswerk had verricht, werd Pauw unaniem weggestemd. Ook dat nog. Een ander kamp had twee namen mogen invullen om iemand te redden. Dit nieuwe element van het programma hielp ook al niet. In beeld verschenen namelijk de namen Rose Bertram en Juultje Tieleman. Exit Marion Pauw: zijn viel in 2012 als eerste af in Wie Is De Mol? en ook nu gaat zij als allereerste. Da’s televisiegeschiedenis en een thriller op zich, hoewel de spraakmakende kandidate daar uiteindelijk met een briljante zet tóch nog voor zorgde. Maar daarvoor moet je de aflevering van Expeditie Robinson maar even terugkijken.