Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-kijkers zien een ‘valsspelende’ Harry Piekema

Het is even wennen: Expeditie Robinson niet op donderdagavond, niet op zondagavond, maar op maandagavond. Toch zaten zeker 1 miljoen mensen gisteravond voor de buis naar de eerste aflevering van de bekende afvalrace te kijken. Dit keer vindt het programma plaats in Maleisië.

Wie kijkers vooral opviel was Harry Piekema (63), bekend van de Albert-Heijn-reclames en daarmee lange tijd ‘s lands bekendste supermarktmanager. Hij maakt gelijk de tongen los, omdat de kritische kijker hem als een van de weinige deelnemende ‘BN’ers’ herkent. En wat ook opvalt is dat hij al tijdens de eerste proef valsspeelt. „Ik dacht slim te zijn.”

21 kandidaten in nieuw seizoen Expeditie Robinson waaronder Harry Piekema

In de eerste aflevering maken kijkers kennis met de in totaal 21 bekende (en iets minder bekende) deelnemers, waarvan Metro er eerder al een aantal sprak over hun avontuur. En die worden al gelijk op de proef gesteld. Na een korte kennismaking tussen de dames en de heren op een boot, moeten ze met al hun spullen zo snel mogelijk naar de kant zwemmen.

Daar staat Rick Brandsteder, die voor het eerst het programma presenteert samen met Nicolette Kluijver, de kandidaten op te wachten. Hij sommeert de deelnemers hun tas in een cirkel te gooien en zo snel mogelijk op zoek te gaan naar één van de drie verstopte kokers in het zand.

Niet twee, maar drie teams

Uiteindelijk weten televisiekok London, acteur Illias en actrice Lisa de kokers uit het zand te vissen. Zij hebben de eer om hun eigen teams samen te stellen. De drie teams van in totaal zeven kandidaten moeten daarna direct tegen elkaar strijden in de eerste proef van het seizoen.

Zwemmen, in een net klimmen, met een kist slepen, met een katapult schieten en – hoe kan het ook anders – vuur maken, deze proef is er gelijk eentje die je zou verwachten in Expeditie Robinson. Uiteindelijk wint team Groen de proef, het team van tv-kok London en ook van Harry Piekema.

Harry Piekema speelt vals tijdens eerste proef

Die laatste speelt tijdens de proef zelfs vals. De nieuwbakken presentator Rick Brandsteder zag dat de ex-supermarktmanager tijdens het maken van het vuur de welbekende vuurstick in zijn eigen zak stak. Want die kon hij wel goed gebruiken op het onbewoonde eiland. Maar dat mag niet en Rick Brandsteder geeft de kandidaat direct een standje.

„Het is mijn eerste dag hier. Ik ben daarom erg scherp en heb mijn ogen niet in mijn broekzak zitten.” Hij kijkt direct Harry Piekema aan, die dan nog in de feeststemming zit met zijn team vanwege de winst van de proef. „Jij ging erg lekker met dat vuur. Dus je dacht: ik stop meteen die vuurstick in mijn zak?”

‘Jij dacht zeker aan hamsteren?’