Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dennis Schouten in Op1 over Amalia… maar toch niet: waarom?

Dennis Schouten staat bekend als iemand die niet terugdeinst voor een televisierelletje op z’n tijd. Gisteren werd hij door talkshow Op1 uitgenodigd om over prinses Amalia te praten. Maar toen bekend werd dat Schouten tafelgast was, klonk daar veel kritiek. Zijn Op1-optreden ging uiteindelijk niet door.

Gisteren kwamen de beelden naar buiten van een ietwat zenuwachtige Amalia die de eerste stappen richting de universiteit zette. Daar viel zij, niet geheel verrassend, in een hinderlaag van pers en zo werd haar eerste studiedag landelijk nieuws. Maar toch zet menig Nederlander vraagtekens bij alle media-aandacht rond de prinses en het gebrek aan privacy tijdens haar studententijd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arme Amalia. Voorbij de aasgieren moeten. ‘Amalia’, ‘Amalia’, ‘Amalia.’ Sta je dan als volwassen mens een foto te maken die de 100 andere aanwezige fotografen ook maken. Wat een totale rotbaan. https://t.co/d6h7eJkvg0 — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) September 5, 2022

Dennis Schouten niet van plan Amalia te sparen

Schouten, die samen met Jan Roos het YouTube-programma RoddelPraat maakt, bekeek dat anders. Hij vindt namelijk dat alle geruchten en roddels die over de studententijd van Amalia naar buiten komen, gedeeld mogen worden met de rest van Nederland. RoddelPraat bracht overigens wel eerder omstreden geruchten naar buiten, wat de presentatoren ook weleens een plekje in de rechtbank opleverde. Maar goed, ook de prinses wordt ook door Roos en Schouten niet gespaard. „Als er een filmpje van een dronken Amalia uitlekt, zullen wij dat meteen publiceren”, sprak Schouten gisteren tegen RTL Nieuws.

„Misschien heeft Amalia niet voor haar bekendheid gekozen, maar ik vind het onzin dat zij anders behandeld zou moeten worden dan welke bekende persoon dan ook”, aldus de RoddelPraat-presentator. Voor publicaties over het Koningshuis geldt in Nederland een mediacode, waarbij geprobeerd wordt om prinsessen, prinsen, koningen en koninginnen in hun privé-setting buiten de pers te houden.

Kritiek op gastkeuze Op1

Nadat Schouten zijn roddelhart had gelucht tegen RTL Nieuws, vroeg talkshow Op1 hem om aan tafel te schuiven. De redactie kondigde zijn aanwezigheid aan en daarna brak er een heuse Twitter-rel uit. Bekend en onbekend Nederland bemoeiden zich met het Op1-optreden van Schouten. Want critici begrijpen niet dat een talkshow als Op1 zich inlaat met de roddelpaktijken van Schouten. Onder meer Sander Schimmelpenninck mengde zich in deze discussie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De viezige platheid worden weer verder genormaliseerd door de NPO.

Best knap: iedere week een nieuw dieptepunt. https://t.co/t7krTqyRRF — hans laroes (@hanslaroes) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een prachtige eer om vergeleken te worden met een massamoordenaar. Dank @SanderSchimmelp pic.twitter.com/iWGjMEDyvR — Dennis Schouten (@StennisDennis) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve @SanderSchimmelp , als je het allemaal zo goed weet.. Kom eens een uitzending langs. We zullen niet knippen. — Dennis Schouten (@StennisDennis) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Hoi Ronaldo, als je denkt dat je zo goed bent, waarom durf je dan niet tegen het 4e van Glanerbrug te spelen?’ — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haha.. Hoop dat we ooit eens met elkaar een biertje drinken. Lijkt me gezellig — Dennis Schouten (@StennisDennis) September 5, 2022

Op1 annuleert tafelgast Dennis Schouten

Schouten kon het op zijn beurt weer niet laten om op de uitlatingen van Schimmelpenninck te reageren. Je snapt dat Twitter, zoals dat vaker gebeurt, in twee kampen werd verdeeld. Uiteindelijk annuleerde Op1 de komst van Schouten. Het aftreden van landbouwminister Henk Staghouder was hiervoor de reden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"De redactie van @op1npo wordt op het nippertje gered van weer een schandelijke afgang in de publieke opinie. Staghouwer treedt af "#staghouwer #Op1npo #op1 #juicechannels https://t.co/klJp3OuaQI — Mark Wouters (@MarkWouters83) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.