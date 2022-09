Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het leven is alweer duurder, hoogste inflatie ooit

In augustus liep de inflatie in Nederland wederom op. Het leven is 12 procent duurder dan in augustus vorig jaar. Vorige maand ging het nog om 10,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de eigen rekenmethode. Het is het hoogste cijfer ooit in Nederland gemeten. Hoofdschuldige is de energierekening.

De hogere prijzen van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) zorgden voor een stijging van de inflatie. Energie was in augustus 2022 maar liefst 151 procent duurder dan in augustus 2021. In juli ging dit nog om 108 procent. Een kleine kanttekening bij het getal is dat het CBS uitgaat van nieuwe energiecontracten. Omdat niet iedereen nog een nieuw energiecontract heeft hoeven afsluiten, is het getal vermoedelijk in de praktijk lager.

De gasprijs ging gisteren nog door het dak: na meerdere dalingen was er ineens een stijging van ruim 20 procent. De prijsstijging hangt samen met het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil te leggen.

Duurder eten en duurdere kleding ook schuldig aan inflatie

Ook voedingsmiddelen droegen bij aan de hogere inflatie. Voeding was in augustus 13,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Met name pastaproducten hebben een verhoogd prijskaartje. Ook voor kleding moet je dieper in de buidel tasten dan voorheen. Motorbrandstoffen drukten de inflatie enigszins, omdat die op jaarbasis minder hard stegen dan vorige maand.

Vorige week meldde het CBS al een inflatiecijfer op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode: 13,6 procent. Dit cijfer valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. In de eigen rekenmethode van het CBS worden de kosten voor wonen (zoals de huurprijzen) bijgehouden, terwijl de Europese methode die buiten beschouwing laat.

Campagne #ikredhetnietmeeer

Op Twitter is de hashtag #ikredhetnietmeer trending. Dit is een campagne van BNNVARA. Hiermee wil de omroep de politiek pijnlijk duidelijk maken dat mensen die onder de lage inkomensgroep vallen, niet kunnen wachten op een maatregelenpakket ergens in 2023. De energierekening of boodschappenkosten zijn voor een grote groep simpelweg te hoog om rond te komen.

Tips om geld te besparen

Grote kans dat je de hogere prijzen van onder andere elektriciteit en voedingsmiddelen ook in jouw portemonnee voelt. Metro sprak gisteren met budgetcoach Jaco Brouwer en stelde hem de vraag: welke tips kunnen jou nou écht geld besparen? Hij tipte onder andere om te kiezen voor huismerken, te letten op aanbiedingen, aan het einde van de dag naar de markt te gaan, over te stappen naar een andere provider en vaker de fiets te pakken.