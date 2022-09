Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Melanie: ‘Ik wil minimaal 20.000 euro sparen, maar kan niet met geld omgaan’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 32-jarige Melanie, die wel een spaardoel heeft, maar haar geld net zo goed weer uitgeeft.

Beroep: tandheelkundig medewerker

Netto-inkomen: 2800 euro

Woonsituatie: samenwonend in een koophuis

De Spaarrekening van Melanie

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 15.000 euro op.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Mijn doel is om 200 euro per maand te sparen, maar om eerlijk te zijn: er valt geen peil te trekken op mijn spaargedrag. Laten we zeggen dat het komt door onvoorziene – al dan niet impulsieve – uitgaven.”

Haal je dan ook vaak geld van je spaarrekening?

„Ja, vaak voor de wat grotere, noodzakelijke aankopen. Zo verhuisden we vier jaar geleden naar onze huidige woning, maar hadden we nog steeds geen nieuwe meubels. Die hebben we nu eindelijk gekocht. En laatst was onze televisie kapot en moest ik een paar honderd euro van mijn spaarrekening halen voor een nieuwe.”

Dat zijn nog niet per se impulsieve uitgaven, toch?

„Klopt, maar ik vertel je nog niet alles. De afgelopen jaren gingen mijn vriend en ik regelmatig uit eten – tijdens de lockdowns steunden we de horeca door veel bij restaurants te bestellen. Bovendien gingen we – wanneer het kon – geregeld een weekend weg naar onder meer Parijs en Berlijn. Dan heb je het toch wel weer over driehonderd euro per keer.”

Staat de volgende trip dan ook al gepland?

„Nou nee, want ik ben zwanger, iets wat trouwens ook niet al te best is voor je uitgavenpatroon. Niet alleen betaal je je scheel aan babyspullen zoals een wieg, commode en kinderwagen, er is ook nog een heel ander aspect: babykleertjes. Iedere zwangere vrouw kan denk ik beamen dat ze daar gevoelig voor is, want ik shop me een ongeluk. Hoewel de mensen om me heen roepen dat ik niet te veel van alles moet kopen omdat de baby het toch onderspuugt én er snel uitgroeit, sta ik geregeld met nieuwe tassen vol babykleding bij de voordeur – kon ik het weer niet laten. Ik denk dat ik zo al honderden euro’s aan babykleding heb uitgegeven.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Absoluut niet, maar dat was denk ik al wel duidelijk. Het grootste deel van mijn uitgaven is natuurlijk hartstikke onnodig. Leuk, dat wel, maar ik zou het ook op mijn spaarrekening kunnen laten staan – met mijn inkomen zou ik in één jaar tijd een aardig centje kunnen sparen. Dat zou ook verstandig zijn, want ik wil al tijden een andere auto kopen, helemaal met de baby op komst.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Vorig jaar rekende ik voor de grap uit hoeveel ik uitgaf aan de lunch op mijn werk. Ik schrok me wild, want het kwam neer op zo’n 10 euro per dag – dat is al snel 200 euro per maand. Sindsdien neem ik vaker een gevulde broodtrommel mee.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou consequenter willen zijn in het sparen, zodat ik mijn spaardoelen daadwerkelijk kan verwezenlijken. Zo zou ik het liefst minimaal 20.000 euro op mijn rekening hebben staan. Stel dat ik mijn baan verlies én de wasmachine gaat tegelijkertijd stuk, dan kan ik het in elk geval nog even uitzingen. Maar goed, daarvoor kom ik nu sowieso nog 5000 euro tekort.”

Wat is je beste financiële tip?

„Pin een vast bedrag als je naar de supermarkt gaat en doe daar je boodschappen mee. Dan heb je veel meer zicht op wat je uitgeeft, waaraan en hoeveel. Geloof me: dat overzicht raak je compleet kwijt als je contactloos betaalt.”

