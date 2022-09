Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Loslippige Richard vertelt bij Humberto de echte reden dat hij meedeed aan B&B Vol Liefde

Fans moesten even afkicken toen het tweede tv-seizoen van B&B Vol Liefde ten einde kwam, maar gelukkig is er aan aandacht voor de kandidaten geen gebrek. Richard mocht gisteren aanschuiven bij Humberto Op Zaterdag en was daar – op zijn Richards – goudeerlijk. Hij onthulde onder andere waarom hij meedeed aan het programma (spoiler: dat was niet voor de liefde) en deed meteen een boekje open over de breuk met Simone.

Het leek allemaal zo goed te gaan in huize Richard in de Portugese Algarve: de liefde tussen hem en Simone spatte er vanaf. Maar dan krijgt Simone slecht nieuws vanuit Nederland en besluit ze halsoverkop naar huis te gaan. Het emotionele afscheid was desondanks veelbelovend voor de toekomst. Niet veel later blijkt de liefde tussen de twee toch niet zo sterk: Richard maakt via de telefoon een einde aan hun relatie. Aan tafel bij Jinek vertelde Simone even later over de breuk.

Richard bij Humberto over Simone: ‘Ik voelde het gewoon niet meer’

Presentator Humberto Tan introduceert Richard als „de smaakmaker” en „de man van B&B Vol Liefde“. Richard vertelt dat het leeuwendeel van de reacties inderdaad positief was, maar dat hij ook veel negatieve reacties binnenkreeg. „Je hebt er altijd van die azijnzeikers bij. Die hebben de hele dag geen flikker te doen. Die schrijven maar van alles op. Ik vind het schandalig wat ze schrijven.”

Tan vraagt Richard hoe het kan dat het uiteindelijk niets is geworden met Simone, ondanks het emotionele afscheid bij de luchthaven. „Simone is serieus een hele leuke vrouw. We hadden ook wel echt een heel erg goede klik”, antwoordt hij. „Maar op een gegeven moment was ze naar huis en ik voelde het gewoon niet meer. Ik dacht: ik kan de beslissing wel lang vooruit gaan schuiven. Maar hoe langer het duurt, hoe meer pijn ik haar ga doen.”

Later in de uitzending zegt hij nog dat hij wel heel sneu voor haar vindt, maar „als je het niet voelt, voel je het niet”. Richard heeft ook geen spijt. „Ik heb voor mijn gevoel de beste beslissing gemaakt.”

Wil Richard wel een nieuwe liefde?

De vrouw van Richard overleed vier jaar geleden plotseling aan een hersenbloeding. Ook zij komt ter sprake. „Praat je nog wel eens met haar?”, vraagt Tan. „Ja.. Nou ja, niet dat ik tegen een of andere luchtballon sta te lullen”, zegt hij. „Maar je krijgt geen antwoord terug en dat maakt het heel erg moeilijk. Ze was een hele lieve vrouw en mooie vrouw. Maar ook dat was een turbulent leven met pieken en dalen. Geen enkel huwelijk gaat over rozen.” Richard en zijn vrouw waren dertig jaar bij elkaar. „Niets dan goeds over de doden toch? De slechte dingen vergeet je op een gegeven moment. Mensen zien vaak het negatieve en niet het positieve, maar voor mij was ze gewoon goud waard.”

Tan vraagt zich af of er überhaupt ruimte is voor een nieuwe vrouw. Wil hij dat wel? „Ik wil wel degelijk een andere vrouw. Het feit blijft wel: je komt maar één keer in je leven de ware tegen. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat je twee keer in je leven de ware tegenkomt. Het zal een ander soort liefde wezen.”

Richard onthult waarom hij meedeed

Medegast Rico Verhoeven mengt zich in het gesprek en vraagt Richard waarom hij de liefde wilde zoeken in een televisieprogramma. Richard verklapt vervolgens zonder gêne dat hij niet per se meedeed om een nieuwe vlam te vinden. „Het was gratis reclame”, bekent hij. „Laten we eerlijk wezen. Een mooiere gratis reclame als deze bestaat er niet.”

Richard vertelt zelfs aan het begin van het programma al te hebben geweten dat het niets zou worden met een van de vrouwen. „Na het kiezen van de vrouwen had ik meteen al zoiets van: er zit geen vrouw bij waarvan ik denk ‘och, geweldig’. Ik heb een leuke tijd gehad, maar er zat gewoon niets voor me bij.”

