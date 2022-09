Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man (61) zit vast op verdenking van beramen aanslag op Mark Rutte: ‘Ik wil deze man vermoorden’

Er is vrijdag een man (61) opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op premier Mark Rutte. „Ik wil deze man vermoorden”, zou hij op tape hebben gezegd. „Iemand moet een vuurwapen in zijn mond stoppen en dan schieten.”

Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant hebben bronnen bij de politie en het Openbaar Ministerie de aanhouding vanmiddag bevestigd. De Amsterdamse politie wil nog geen details kwijt over de zaak. „We verwachten maandag meer te kunnen zeggen”, laat een woordvoerder weten. Rutte heeft zelf niet op de aanhouding gereageerd.

Recherche kwam verdachte op het spoor door tape

Gerrit M. zou de man in kwestie zijn. Hij werd in zijn woning aan de Westlandgracht in Amsterdam aangehouden en zit sinds vrijdag in voorarrest. M. was onder andere eigenaar van een casino en zou vaker met de politie in aanraking zijn geweest.

De man kwam in beeld door een tape van een gesprek tussen hem en een onbekende. Hierin zou hij zeggen: „Ik wil deze man vermoorden. Iemand moet een vuurwapen in zijn mond stoppen en dan schieten. Ze moeten hem vermoorden, hij moet gaan. Hij staat bovenaan de lijst om te worden vermoord.” De recherche gaat de authenticiteit van de opname onderzoeken. Ook gaat de politie na of de uitlatingen als voorbereidingshandelingen voor een aanslag gelden.

Al langer zorgen over aanslag op Mark Rutte

In september vorig jaar werd de beveiliging van Rutte nog opgeschroefd na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schreef destijds dat er zogenaamde ’spotters’ in de omgeving van de VVD-leider waren gesignaleerd. Het zou daarbij gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mocro-maffia. De minister-president wordt sindsdien extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Rutte zou niet happig zijn geweest op extra beveiliging en pas na enig morren akkoord zijn gegaan.