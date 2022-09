Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britten bewijzen overleden koningin Elizabeth laatste eer bij rouwstoet

De kist met daarin het lichaam van koningin Elizabeth is onderweg. Vanochtend reed de rouwstoet door de poort van Balmoral Castle. Dit is het begin van een lange rit naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. De rouwstoet trekt veel belangstelling en mensen verzamelden zich al vroeg in de Schotse straten om de koningin de laatste eer te bewijzen.

De Britse koningin Elizabeth is donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden. Volgens het paleis is de koningin vredig overleden. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. Na het overlijden van een persoon van het Britse koningshuis wordt een operatie in werking gesteld die van seconde tot seconde minutieus geregeld is.

Van Balmoral Castle naar Edinburgh

In de doorzichtige rouwauto is de kist van de koningin met daar overheen de koninklijke standaard te zien. Onder andere Elizabeth’s dochter Anne en haar man Timothy Laurence bevinden zich in de rouwstoet, die aanvankelijk uit zeven auto’s bestond en later is uitgebreid met ambulance, politieauto’s en een reserve-rouwauto.

Het eerste dorpje dat de rouwstoet passeerde was Ballater. In dit dorp, op 12 kilometer van Balmoral Castle, ging de vorstin naar de kerk als ze in haar buitenverblijf was. Honderden mensen stonden hier langs de weg en de burgemeester en andere ambtsdragers verzamelden zich voor de kerk. Op het moment dat de rouwstoet langsreed, zwegen de toeschouwers uit respect. Ook in Aberdeen was er een diepe stilte tijdens het passeren. Hier waren duizenden mensen toegestroomd.

In de Holyroodhause in Edinburgh, de officiële Schotse residentie van de koningin, zal Elizabeth vanmiddag in de troonzaal worden opgebaard. Morgenmiddag wordt de kist overgebracht naar St Giles’ Cathedral in Edinburgh. Het publiek heeft hier de kans om afscheid van haar te nemen. Dinsdag reist de kist door naar Londen. Vanaf woensdag wordt Elizabeth opgebaard in Westminster Hall in de Engelse hoofdstad. Daar blijft de kist staan tot de begrafenis.

Datum begrafenis koningin Elizabeth bekend

Gisteren werd de datum van de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth bekend: maandag 19 september om 11 uur lokale tijd. De uitvaart vindt plaats in Westminster Abbey. In deze Londense kerk werd Elizabeth in 1953 gekroond en trad ze in 1957 in het huwelijk met prins Philip.

Na de uitvaart wordt het lichaam van Elizabeth overgebracht naar Windsor Castle. Daar wordt ze bijgezet in de St. George’s kapel, samen met haar man prins Philip. Hij overleed in april op 99-jarige leeftijd.