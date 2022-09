Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Relatiestatus na B&B Vol Liefde: Hoe zit het tussen Harmjan en Astrid? En wie is de nieuwe vlam van Natasja?

We krijgen nog regelmatig liefdesupdates uit het land der B&B Vol Liefde. Hoewel het seizoen van het populaire programma is afgelopen, gaan de relatie-ontwikkelingen door. Want zijn Harmjan en Astrid nog steeds in de Oostenrijkse wolken? En wie is de nieuwe vlam van Natasja?

Vorige week schoof een aantal B&B Vol Liefde–gezichten aan bij Jinek om een update te geven over hun relatiestatus. Fenna en Martijn en Petra en Hans bleken nog steeds bij elkaar. Het liefdesschip van Richard en Simone bleek inmiddels gestrand.

Harmjan en Astrid nog steeds verliefd

Maar wellicht de meest verrassende wending van dit seizoen was toch wel Harmjan die het hart van Astrid wist te bereiken. Daarvoor moest hij wel langs heel wat ‘muurtjes’ en ‘grenzen’, maar Harmjan boekte succes. Het koppel deelde gisteren een foto op social media, waaruit op te maken valt dat zij nog steeds bij elkaar zijn.



Natasja vond na B&B Vol Liefde toch nieuwe vlam

B&B-eigenaresse Natasja maakte ook nogal wat mee op haar Franse erf. Het wilde daar namelijk op liefdesgebied niet echt vlotten. En ondanks de goede intenties van kandidaat Menno, bleef Natasja zonder l’amour achter. Maar de B&B-houder blijkt ook na het programma, toch de liefde gevonden te hebben.

Huub heeft namelijk al zijn intrek genomen in het huis van Natasja. „Superlekker om nu eindelijk te zeggen dat hij mijn verkering is in plaats van een goede vriend. We hebben hier flink toneel moeten spelen de laatste tijd”, vertelt Natasja tegen RTL Boulevard.

Huub niet meer weg uit Franse B&B

Huub en Natasja bleken in het verleden al eens met elkaar op date te zijn geweest. Hoewel het destijds niks werd, bleef het contact aan. En toen Huub zag dat Natasja haar voet had gebroken na de opnames van B&B Vol Liefde, greep hij zijn kans. „Ik was toen in de gelegenheid om die kant op te gaan. Dus ik bood haar aan.” En daar bleek Natasja wel oren naar te hebben. Daarna sloeg de vonk over en is het volgens Natasja inmiddels niet meer de bedoeling dat Huub nog vertrekt. Eind goed al goed.