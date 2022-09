Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen maakt gehakt van interviewkunsten Arjen Lubach: ‘Huis-tuin-en-keukengesprekjes’

Sinds gisteravond is De Avondshow met Arjen Lubach weer op de buis. Niet iedereen is groot fan, zo blijkt. Johan Derksen liet in Vandaag Inside in niet te verstane woorden weten wat hij van de interviewkunsten van Arjen Lubach vindt: „Huis-tuin-en-keukengesprekjes.”

In De Avondshow met Arjen Lubach neemt presentator en cabaretier Lubach de actualiteit op de hak. Ook ontvangt hij bekende gasten: gisteravond was dat cabaretier en columnist Pieter Derks. Derksen vindt – niet verrassend – iets van de gesprekken die Lubach met zijn gasten voert.

Johan Derksen begrijpt magie van Arjen Lubach niet

„Ik wil ook nog wat zeggen over Lubach”, steekt Derksen in de Vandaag Inside-uitzending van wal. „Die begint vanavond weer. Ik ben altijd begonnen aan Zomergasten, ik heb het nooit helemaal uit kunnen kijken. Lubach kijk ik uit belangstelling. Ik heb die jongen één keer ontmoet, hier in de hal. Toen had hij een pet op en herkende ik hem helemaal niet. Hij stelde zich keurig voor, lijkt me een hele nette jongen.”

Derksen steekt vervolgens niet onder stoelen of banken dat hij geen fan is van de interviewtechnieken van Lubach. „Ik begrijp de magie van Lubach niet. Die heeft een hele goede redactie. Dat leest hij voor van de autocue. En dan moet hij dus een interviewtje doen en dat moet hij dan echt zelf doen. En dan is het een huis-tuin-en-keukengesprekje, dus waarom dat zo ‘magisch’ is. Er kijken veel mensen naar en dan denk ik altijd: waarom?”

Derksen is van mening dat hij dit zelf ook kan. „Als ze mij die autocue te geven, lees ik het ook voor.” Presentator Wilfred Genee heeft daar zijn twijfels bij „Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb jou ooit Op1 zien presenteren en dat was geen succes”, zegt hij lachend. „Omdat ik het niet kon lezen”, verweert Derksen zich.

De heren grappen nog dat je andere talkshows sowieso kunt overslaan. „In principe is er natuurlijk maar één talkshow waar alles in zit. Waar je geïnformeerd wordt, waar je vermaakt wordt, waar je iets van opsteekt. Wat je eigenlijk niet mag missen. Dat zijn wij”, aldus René van der Gijp.

Arjen Lubach haalde eerder uit naar Johan Derksen

Eerder waren de rollen omgedraaid en sneerde Lubach in De Avondshow naar Derksen en co. Zo noemde hij het programma „Verkrachting Inside”, verwijzend naar het kaarsverhaal van Derksen. Toen Vandaag Inside na alle commotie tijdelijk van de buis werd gehaald, kon Lubach het niet laten om daar in zijn talkshow meerdere grapjes over te maken. Zo imiteerde hij een aantal keer de VI-gezichten door een opmerking te maken over vrouwen. „Vandaag Inside-fans, deze was voor jullie”, zei hij na de grap.

Wil je zelf beoordelen wat je van het interviewen van Lubach vindt? De Avondshow met Arjen Lubach is iedere maandag tot en met donderdag om 22.10 uur te zien bij de VPRO op NPO 1. Je bekijkt de aflevering van gisteravond terug via NPO Start.