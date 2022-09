Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gehoor aan stakingen? NS komt met nieuw cao-voorstel medewerkers

Het is vast niet onopgemerkt gebleven dat het treinverkeer vorige week op sommige dagen plat lag en het lijkt erop dat er meer stakingen bij de NS volgen. Maar die stakingen hebben misschien wel wat opgeleverd voor het boze NS-personeel. De vervoerder komt namelijk met een nieuw cao-voorstel.

Vorige week maandag, dinsdag en woensdag staakten de NS-medewerkers gefaseerd in Nederland. Gisteren werd bekend dat het NS-personeel opnieuw gaat staken. Die stakingen staan nu gepland voor aankomende vrijdag en volgende week dinsdag en donderdag. Vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen kaartten gisteren aan dat er nog geen nieuwe cao klaarlag, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Nieuw cao-voorstel NS voor medewerkers

Want de vervoerder heeft een nieuw cao-voorstel richting de vakbonden gestuurd. Directeur HR & Organisatie Richard Greve schrijft in een brief dat de vervoerder fouten heeft gemaakt. „We hebben mede door corona laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval”, aldus Greve.

Maar wat biedt de NS? Met terugwerkende kracht wil het bedrijf per 1 juli de lonen met 5 procent verhogen. Ook biedt de NS medewerkers een eenmalige uitkering van 650 euro. Op 1 januari zou daar dan nog 2,5 procent bijkomen. Daarnaast moet er een minimumloon van 14 euro in de cao worden vastgelegd en komt de onzekerheid van de inflatieontwikkeling ter sprake. Ook wil de directie de zogeheten jeugdschalen afschaffen en medewerkers meer zekerheid geven over verlof. Maar ook twee snipperdagen behoren tot het aanbod en de NS kijkt naar de onregelmatige diensten in de weekenden en nachten. Tot slot kan ook het recht om in de vrije tijd onbereikbaar te zijn wat de NS betreft ook in de cao worden opgenomen.

‘Stakingen zijn veelzeggend’

Greve benadrukt dat stakingen bij de NS niet vaak voorkomen. „Dat zovelen zich genoodzaakt zagen dit te doen, is dus veelzeggend.” Daarom moet het bij de NS „anders”, volgens de directeur. Hij legt in zijn brief uit dat alle partijen moeten samenwerken in dit verhaal. „Dat directie, medezeggenschap en vakbonden samen met alle NS’ers bouwen aan de toekomst van een sterk NS.”

Het is nu aan de vakbonden om zich te buigen over die nieuwe aanbod. De vakbonden CNV, FNV, VVMC en VHS bekijken of de vernieuwde arbeidsvoorwaarden hout snijden met de eisen van het NS-personeel. Of de aangekondigde stakingen na het cao-voorstel wel of niet doorgaan, is nog onduidelijk.