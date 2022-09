Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ted uit B&B Vol Liefde heeft nieuwe jonge vlam en sneert naar Tjerk

Voor trouwe B&B Vol Liefde-fans moet deze week leeg hebben aangevoeld zonder de sappige liefdesperikelen van de B&B-eigenaren. Het leven van de kandidaten is dan niet meer op de buis, maar gaat natuurlijk wel gewoon door. En daar is nogal wat gaande. Neem Ted bijvoorbeeld: de 68-jarige B&B-eigenaresse heeft een nieuwe vlam en had ook nog wat te zeggen over de Ons Soort Mensen-uitspraak van Tjerk.

Ted was een van de kandidaten die de liefde niet vond in het programma. Tjerk leek op het eerste oog een goede match, maar Ted stuurde hem uiteindelijk naar huis met de mededeling dat ze geen klik voelde. Dat hij de blunder maakte om haar te laten betalen voor een date hielp daar zeker niet aan mee.

Toch liefdesgeluk voor Ted uit B&B Vol Liefde

Nu heeft Ted dan tóch iemand aan de haak geslagen. Tegenover RTL Boulevard doet ze een klein boekje open. „Ik heb wat op het oog. Hij is een stuk jonger dan de gemiddelde man die langs geweest is”, verklapt ze. Verder laat ze weinig los over de prille liefde, behalve dat hij van bungeejumpen houdt. Een sportieveling dus!

Ook Tjerk is nog even onderwerp van gesprek en dan in het specifiek een bepaalde uitspraak van hem. Tjerk vertelde voor de camera’s dat hij en Ted allebei OSM’ers zijn – in tegenstelling tot zijn voormalig concurrent Ben. „Ons Soort Mensen, zeggen we dan. Niet denigrerend bedoeld, maar dat zijn mensen die uit een andere kring komen en een ander intelligentieniveau hebben.”

De uitspraak is bij Ted in het verkeerde keelgat geschoten „Hoe durf je? Hij vindt zichzelf duidelijk een elitair iemand. Ik vond het verschrikkelijk. Echt heel jammer, een ware teleurstelling.” Dat is overigens niet het enige wat ze aan te merken heeft op Tjerk, want als de interviewer opmerkt dat het in haar bed and breakfast wel „erg veel buik was” zegt ze. „Het waren allemaal zwangere mannen.”

Hoe zit het met de andere kandidaten?

Er is flink wat gebeurd na afloop van het zinderende seizoen. Eerder deze week schreven we dat Hans, Petra, Martijn, Fenna en Simone bij Jinek aanschoven om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Daar blijkt dat Hans en Petra nog bij elkaar zijn, ondanks dat ze niet smoorverliefd zijn. Ook Martijn en Fenna zijn nog een koppel, terwijl Simone en Richard uit elkaar zijn. En er sijpelde deze week nog meer B&B Vol Liefde-nieuws door: zo vond Menno uitgerekend in de bed and breakfast van Natasja een nieuwe liefde en blijkt er ook een man te zijn die het hart van Natasja heeft veroverd. Ook over Denise en Sven is er duidelijkheid. De twee hebben het een kans gegeven, maar hebben toch besloten als vrienden verder te gaan.