Kijkers: ‘Doet zoon Maarten van Rossem nou mee aan De Slimste Mens?’

Zit ie daar nu echt, de zoon van Maarten van Rossem? Het was gisteravond onder kijkers van De Slimste Mens dé vraag op sociale media.

De vraag werd met een knipoog gesteld natuurlijk. We hebben het hier over de debuterende kandidaat Daniël Vis, wel een Utrechter en dus stadsgenoot van Maarten van Rossem trouwens. Deze stadsdichter werd in De Slimste Mens direct uitgeschakeld (in de finale door Anniko van Santen), maar hij lijkt behoorlijk op de historicus in de jurystoel.



De Slimste Mens-kijkers raken niet uitgepraat over dubbelganger van Maarten van Rossem https://t.co/TqoWobQwUC — Aart van Acquoij (@AartvanAcquoij) August 4, 2022

Maarten van Rossem veel besproken

Maarten van Rossem wordt in de media en op Twitter de laatste dagen veel besproken. Neem alleen zijn uitspraak over acteur Johnny Depp, die wat Van Rossem betreft ‘mag worden doodgeschoten en anoniem begraven’. De De Slimste Mens-man wenst Depp ongetwijfeld niet letterlijk naar het hiernamaals, maar het was zijn – onhandige – manier om te wensen dat nieuws over sterren voorgoed uit ons leven verdwijnt. Voor Tweede Kamerlid Wybren van Haga gaf de uitspraak toch aanleiding om er Kamervragen over te stellen. Hij wil dat Maarten van Rossem van de buis verdwijnt, schreef Metro gisteren.

Eerder ging de voormalig hoogleraar al los op de studie van toekomstig koningin Amalia (‘stelt geen reet voor’) en gaf hij zijn mening over de ‘vrouwen zijn hoeren-speech’ in een Amsterdams studentencorps. Of de cultuur binnen die corpsen nog kan veranderen besprak Van Rossem gisteren ook in het Metro-panel.

‘Zoon van’ in De Slimste Mens

Gisteravond zat wat de kijkers van De Slimste Mens betreft opeens ‘de zoon van Maarten van Rossem’ in het programma (sommige kijkers dachten kleinzoon). Daniël Vis nam het op tegen de eerder genoemde Anniko van Santen van Opsporing Verzocht en Volkskrant-cartoonist Jip van den Toorn. Vis’ haar, donkere stemgeluid met soms wat gemopper en zijn zwarte kleding deden in alles aan de man in de jurystoel denken.



Wow Daniël lijkt dus echt net de zoon van Maarten van Rossum #slimstemens — Maxime (@maximerenken) August 3, 2022



Ik zou zweren dat ik naar de jongere versie van Maarten van Rossum luister 😅#slimstemens — Dé Mannenfotograaf (@DMannenfotogra1) August 3, 2022



Hé Danièl Vis, het lijkt wel of z’n opa in de juri zit!😃#slimstemens — Gelukkig op reis! (@ariedekreij) August 3, 2022

Babbelen als Maarten van Rossem

En er was nog een puntje. Daniël Vis verloor talloze seconden door bij het zoeken naar goede antwoorden maar te blijven praten. De onophoudelijke woordenstroom deed al helemaal denken aan dat wat Maarten van Rossem zelf zo graag doet: praten. Al verloor Vis al die secondes met die woordenstroom, hij zorgde bijna wel voor een ongekende inhaalrace in de finale. Hij ging die in met een enorme achterstand, maar opeens was het tussendoor praten weg en ratelde hij het ene na het andere goede antwoord. Anniko van Santen zat erbij, keek en luisterde er vertwijfeld naar. „Fantastisch gespeeld”, kon zij daarna alleen maar zeggen. Maar was wel door naar de volgende aflevering van De Slimste Mens.

