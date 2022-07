Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem sneert naar studie Amalia: ‘Stelt geen reet voor’

Maarten van Rossem richtte zijn kritische pijlen gisteren op onze kroonprinses, Amalia. Bij het jubileumseizoen van De Slimste Mens, de 20e, sneerde hij vooral naar haar studiekeuze. Vanaf aankomend schooljaar begint zij namelijk aan de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Maar of ze daarvoor nou echt aan de bak moet? Van Rossem (die zich laatst ook de woede van Op1-kijkers op de hals haalde) denkt van niet. De historicus is namelijk van mening dat die studie „geen reet voorstelt”.

„Je moet natuurlijk wat, maar dit is een pretpakket eerste klas”, aldus Van Rossem. „Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen-Engels. Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.” Hij is daar heel verbaasd over. „Het is een heel intelligent meisje, naar het schijnt.”

Slimste Mens-presentator Philip Freriks probeert Van Rossem nog een beetje te nuanceren, maar dat lukt niet echt. Hij is namelijk van mening dat de studie voordelig zal zijn voor de ontwikkeling van Amalia, maar Van Rossem is het daar niet mee eens. „Nou, ik zou zeggen, met een lesprogramma van drie maanden heb je ook vrij redelijk… Het is psychologie, politicologie, economie en recht. Kom op. Drie jaar in steenkolenengels. Dat heeft niets met een academische studie te maken. Geen bál.”

Maarten van Rossem niet onder de indruk van studiekeuze Amalia

Op dit moment heeft de prinses van Oranje een tussenjaar. Daarom stortte zij ook haar toelage, die ze krijgt vanaf haar 18e, terug. Aankomend collegejaar start ze aan de Universiteit van Amsterdam met de bachelor PPLE. Er is nog wel wat kritiek op de mogelijke buitenschoolse activiteiten van Amalia. Ze had namelijk enige tijd geleden aangegeven dat ze zich wel wilde aansluiten bij de studentenvereniging die is (of misschien beter gezegd was) gelieerd aan de UvA. Maar begin deze week kwam dat corps wel érg negatief in het nieuws.

Tijdens speeches afgelopen zondag is er naar vrouwen verwezen als „sperma-emmers” en zij zouden „niks minder en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden „de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Alle mannelijke studenten die zich vrouwonvriendelijk hebben uitgelaten tijdens het lustrumdiner hebben hun functie binnen de studentenvereniging inmiddels opgezegd. Ook maakten de vier sprekers excuses.

De Rijksvoorlichtingsdienst houdt de lippen in ieder geval stijf op elkaar over of Amalia zich nog steeds wil aanmelden bij de club.

