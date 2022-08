Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamervragen over Maarten van Rossem door Wybren van Haga: ‘Doorgeslagen, haal hem van de buis’

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) vindt dat Maarten van Rossem direct van televisie moet verdwijnen. Wat Van Haga betreft is de historicus maandagavond doorgeslagen in een uitzending van De Slimste Mens. Van Haga: „Op de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte Staatsomroep is Maarten van Rossem veel te ver gegaan met zijn geweldsverheerlijkende opmerkingen.”

De BVNL-politicus doelt dan op een uitspraak over de Amerikaanse acteur Johnny Depp. „Wat mij betreft schieten ze die morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek”, zei Van Rossem in kennisquiz De Slimste Mens. Wybren van Haga haalt bij zijn Kamervragen een artikel van Metronieuws over die uitspraak als bron aan.

‘Maarten van Rossem mag telkens over de schreef gaan’

„Als Johan Derksen wat zegt bij de commerciële omroep, dat de eigen broek ophoudt, dan is het land te klein”, meldt Van Haga. „Maar PvdA-mastodont Maarten van Rossem mag keer op keer over de schreef gaan. Anti-boer, anti-PVV en anti-alles wat niet links is. Dat terwijl die boeren en stemmers op partijen die Van Rossem niet aanstaan via belasting wel moeten meebetalen om de uitspraken van de waarschijnlijk fors betaalde Van Rossem mogelijk te maken. Deze linkse activist moet van de buis.” Het Tweede Kamerlid stelt ‘helemaal klaar te zijn met de publieke omroep’.

‘Een boerderij met Yvon Jaspers?’

Naast Maarten van Rossem, die zijn meningen ook geeft in het Metro-panel, noemt Van Haga nog een voorbeeld: „Het bizarre voornemen van de NPO om een boerderij te beginnen.” Daarover schrijft hij: „Waar de Staat boeren met een knettergek stikstofbeleid het mes op de keel zet en een regelrechte bedreiging vormt in hun voortbestaan, laat het Yvon Jaspers op de Staatstelevisie een boerderij opzetten. Dat is welhaast luguber en totaal onwenselijk.” Hierbij verwijst het Kamerlid naar een artikel uit De Telegraaf.

De vragen over Maarten Rossem

Wybren van Haga richt zijn vragen aan de staatssecretaris van Media, Gunay Uslu. En begin met de bekende ‘weet u ervan-vraag’: „Bent u bekend met de recente uitspraken van Maarten van Rossem in het programma De Slimste Mens?” Verder wil de politicus weten: „Wat vindt u van de uitspraak van Van Rossem, ‘wat mij betreft schieten ze die morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek’? Graag een gedetailleerd antwoord, daar u met het veroordelen van Johan Derksen ook vooraan stond.” Ten derde: „Deelt u de mening dat de publieke omroep pluriform moet zijn, daar het mogelijk wordt gemaakt door de belastingbetaler? Zo ja, hoe duidt u dan de anti-houding van Van Rossem jegens boeren en stemmers op partijen die het heerschap Van Rossem niet aanstaan?”

Verder wil Van Haga van Uslu weten wat Maarten van Rossem bij de NPO verdient. Of zij ook vindt dat zijn uitspraken niet passend zijn bij de publieke omroep en of Uslu zijn mening deelt dat het jurylid van De Slimste Mens van de buis moet verdwijnen. Tenslotte is Van Haga benieuwd naar de mening van de staatssecretaris over de boerderij van Yvon Jaspers en dat afgezet tegen wat er nu rond boeren in ons land speelt.