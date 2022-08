Maarten van Rossem: ‘Vermoed dat vrouwen gevoelig zijn voor typisch soort studentenvermaak’

‘In mijn tijd bij het Utrechtsch Studenten Corps was de cultuur niet veel anders’

„Het woord nooit is overdreven. Nooit is net zoiets als het eeuwige leven. Ik denk dat de verenigingen, net als vrijwel alles in onze samenleving, op den duur wel zullen veranderen. Hoe dat precies gaat durf ik niet te voorspellen.

Ik vermoed toch dat de toenemende emancipatie van de vrouw er wel een rol in zal spelen, al heb ik ook het duistere vermoeden dat ook de vrouwen gevoelig zijn voor het typisch soort studentenvermaak waar het hier over gaat. De vrouwen die lid worden van de verenigingen gaan ook gezellig meeschreeuwen en meezuipen. Jonge mensen vinden dat grappig, toch? Ik zou zeggen: ga eens in de kroeg luisteren naar adolescentenmoppen, dat is een fase in het leven waar je doorheen moet. Bij de meeste mensen houdt dat vanzelf ook weer op.

In mijn tijd bij het Utrechtsch Studenten Corps was de cultuur niet veel anders. Mijn gevoel is dat het qua lawaai, zuipen en wat men leuk vindt nog hetzelfde is. Het gaat altijd om adolescente mannen. Dat is al een hele moeilijk leeftijd voor de man, je zit helemaal vol met testosteron en je moet jezelf waarmaken. Dat bestaat op die leeftijd niet voor een onbelangrijk deel uit schreeuwen, het liefst samen met andere mannen. Dan komt er natuurlijk een hoop alcohol bij te pas, en groepsvorming. Tel dat alles bij elkaar op en dan heb je al wel een idee wat er kan gebeuren. Bij de studentenverenigingen gaat het natuurlijk om de kindertjes van de elite, maar de kindertjes van de niet-elite slaan de boel kort en klein bij voetbalwedstrijden. Dat is precies hetzelfde type van vermaak: adolescente mannen met alcohol en groepsvorming.”

‘Word geen lid van een vereniging, want dat betekent bijna altijd dat je met een feestmuts op wordt vernederd’

„Ik heb wel suggesties voor verandering van de studentenverenigingen. Schaf een groot deel van de groentijd af. Dat deel dat je laat bestaan moet gecontroleerd worden door externe controleurs, dus niet dat ze zelf een commissietje hebben opgezet om zogenaamd toezicht te houden. En zorg dat er niet ontgroend wordt in studentenhuizen. Dat loopt vrijwel altijd uit de hand, daar is iedereen straalbezopen en daar is geen toezicht.

Ook als je deze maatregelen neemt, zul je het niet voor elkaar krijgen om enige vorm van groepsinitiatie uit te sluiten. Want of het nu op kantoor, de hockeyvereniging of militaire dienst is: er zijn altijd rituelen om ergens onderdeel van te worden. Wat dat betreft heb ik een heel verstandig advies waaraan ik mij een groot deel van mijn leven heb gehouden: word geen lid van verenigingen of collectieven met een uitgesproken identiteit, want dat betekent bijna altijd dat je met een feestmuts op wordt vernederd.”