Historicus Herman Pleij bij Op1: ‘De omgekeerde vlaggen geven solidariteit’

In Op1 werd gisteravond de symboliek achter de omgekeerde vlaggen besproken. Historicus Herman Pleij: „De omgekeerde vlaggen geven solidariteit.”

De omgekeerde vlag is hét symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. Op menig plek op het platteland duikt ‘ie op. Dit zorgt al weken voor de nodige ophef, want lang niet iedereen vindt dit gepast. Zo zei militair Marco Kroon eerder: „Behandel onze Nederlandse vlag alstublieft met het nodige respect. De vrijheid van deze kleuren is namelijk betaald met Nederlands bloed.”

Herman Pleij en Annemarie Koekoek in Op1

Presentator Tijs van den Brink legt de kwestie in Op1 voor aan boerin Annemiek Koekoek en historicus Herman Pleij: „Veteranen zeggen: we hebben gevochten voor die vlag en dan gaan jullie er zo mee om. Kun je je voorstellen dat mensen het ook kwetsend vinden?”

Koekoek: „Ik kan me het voorstellen, maar volgens mij vechten ze voor ons land en niet voor onze vlag. Onze vlag blijft een symbool. Het is niet dat we er respectloos mee omgaan. We hangen hem op zijn kop om te laten zien dat mijn sector in nood is en dat het platteland in nood is. We geven alleen uiting aan een gevoel. En dan kun je wel zeggen: dat mag niet, maar dat neemt het gevoel niet weg.”

Ook Herman Pleij heeft begrip voor de omgekeerde vlag en legt de symboliek erachter uit. „Het geeft solidariteit voor de mensen die zich zeer terecht en zeer begrijpelijk beroofd zien van hun bestaansorde. De manier waarop de regering dat geparachuteerd heeft is volkomen bezopen en naïef. Natuurlijk had je veel eerder moeten praten met alle betrokkenen. Als je bestaansrecht direct aangetast wordt door de staat, dan neem je dus deze symbolische actie, die schept solidariteit.”

Toch zit er voor Pleij ook absoluut een andere kant aan. „Maar dat betekent dus ook dat je de orde omkeert, dat je zegt: die orde schaffen we af en we komen met een eigen orde aan. Nederland is een rechtstaat en binnen die staat heb je het recht van staking en je hebt het recht van demonstreren, maar dat zijn geen absolute begrippen. Je kunt dus niet van alles uithalen, want er is een onafhankelijke rechter die erover beslist in hoeverre het algemeen belang daar diep door wordt aangetast.”



Wat is de symboliek achter de omgekeerde Nederlandse vlaggen? Herman Pleij: ''Het geeft solidariteit voor de mensen zie zich zeer terecht beroofd zien van hun bestaansorde. De manier waarop de regering dat geparachuteerd heeft is volkomen bezopen en naïef.'' #Op1 pic.twitter.com/nH2i0sFGOj — Op1 (@op1npo) August 3, 2022

Kijkers verdeeld over uitspraken

Op Twitter heerst er, zoals vaker, verdeeldheid over de uitspraken van Koekoek en Pleij. „Herman Pleij heeft gelijk”, zegt de een. Een ander vindt het maar „een warrig en onsamenhangend verhaal, met allerlei diepe en historische betekenissen waar helaas niemand een idee van had”.



Herman Pleij heeft gelijk. #op1 — patrick ian tilon (@RUDEBOY_UDS) August 3, 2022



Die Herman Pleij houdt zoals zo vaak weer een wat warrig en onsamenhangend verhaal, met allerlei diepe en historische betekenissen waar helaas niemand een idee van had. 🥸 — Zonnetje in Huis 🚜🚜🚜 (@ZonnetjeH) August 4, 2022



Volgens #hermanPleij betekent een omgekeerde vlag het niet willen erkennen van huidige rechtsorde. Zij die zo'n omgekeerde vlag hebben hangen spelen volgens zijn duiding "eigen rechtertje". Het zijn dus anarchisten. — [email protected] B😊😊ij (@GerardBooij) August 4, 2022



Bij @op1npo zit domme #boerinkoekoek weer te oreren, waarom ze die omgekeerde vlaggen zo fantastisch vindt. En dat nadat #HermanPleij net uitgelegd had hoe fout dat eigenlijk is. #pleuropmetjetrekker — Orange (@RogierOranje) August 3, 2022

De meest recente aflevering van Op1 kun je terugkijken bij NPO.