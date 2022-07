Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze gemeente haalt omgekeerde vlaggen weg: ‘Kan mensen kwetsen’

Gemeente Oldebroek heeft het verbruid bij een deel van de demonstrerende boeren en hun sympathisanten. De gemeente in de provincie Gelderland gaat de omgekeerde Nederlandse vlaggen – die inmiddels een symbool zijn geworden voor de boerenprotesten – weghalen van gemeentelijke eigendommen. Dat doet Oldebroek omdat de vlaggen anderen kunnen kwetsen. Maar dat argument gaat er niet bij iedereen in.

De omgekeerde Nederlandse vlaggen duiken steeds meer op. Het op z’n kop ophangen van de driekleur is een symbool geworden van de boerenprotesten. Het gebeurde ook al bij andere protesten, zoals die tegen de coronamaatregelen. Volgens de demonstranten is het een noodkreet. Het verkeerd omhangen laat volgens hen zien dat Nederland in nood verkeert.

Gemeente: ‘Omgekeerd ophangen kan anderen kwetsen’

Alhoewel het voor sommigen misschien respectloos overkomt (zo uitte Marco Kroon deze week forse kritiek), is het niet verboden om de Nederlandse vlag anders te gebruiken dan de gebruikelijke volgorde rood-wit-blauw. Iedereen mag de vlag ophangen zoals hij of zij dat wil. Ook de gemeente Oldebroek beaamt dat. „Iedereen heeft het recht om op te komen voor hun belangen, zo ook onze boeren.”

„Wij begrijpen heel goed de zorgen van boeren.” Maar er is een grens, legt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente uit. „Als gemeente hebben we ook rekening te houden met andere groepen die zich door deze acties gekwetst voelen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan veteranen die opkwamen voor onze vrede en veiligheid.”

Alle vlaggen worden verwijderd

Volgens de burgemeester is het niet de bedoeling dat voor een protest gemeentelijke eigendommen worden gebruikt. De gemeente gaat dan ook alle vlaggen verwijderen van gemeentelijke eigendommen. „Inwoners zijn natuurlijk wel vrij om de vlag aan hun eigen gevel te plaatsen.”

Waar sommigen het initiatief van de gemeente een goede vinden („complimenten hiervoor, van de Nederlandse vlag blijf je af”), zijn anderen minder enthousiast. Onder het twitterbericht van de gemeente wordt dan ook heftig gereageerd. Vooral het feit dat Oldebroek op Twitter de Oekraïense vlag in de gebruikersnaam heeft staan, gaat er niet in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.