Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel onbegrip om veteranen die vanwege chaos Schiphol niet komen: ‘Haal ze gewoon op’

De chaos op Schiphol houdt belangrijke mensen thuis. Twaalf Amerikaanse veteranen die Nederland bevrijdden in de Tweede Wereldoorlog komen volgende maand niet naar de herdenkingen rond operatie Market Garden in Nijmegen. Het leidt van sociale media tot in de Tweede Kamer aan toe tot onbegrip en zelfs woede.

De Schiphol-chaos is inmiddels wereldwijd bekend en levert dus niet alleen bij Nederlandse vakantiegangers frustratie over lange wachtrijen op. Drukte-taferelen die nog weleens tot en met de herfstvakantie kunnen duren, werd deze week bekend.

Veteranen hebben geen zin in gedoe op Schiphol

Dat de veteranen niet naar de Market Garden-herdenking komen, werd vanmorgen gemeld door het Brabants Dagblad. De chaos op Schiphol houdt ze thuis, meldt de stichting Best Defence Foundation stellig. Deze stichting begeleidt de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.

Een aantal veteranen dat zou komen, diende onder meer bij de 82nd Airborne Division die in 1944 de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken. Ze stuitten daar op fel verzet van de Duitsers. Volgende maand zouden ze bij de herdenking van de ‘Waal Crossing’ in die stad zijn. Een andere veteraan die zou overkomen is de inmiddels 100-jarige Tom Rice van de 101st Airborne Division. In 2019 was hij ook in Nederland en kreeg hij landelijke bekendheid toen hij op zijn leeftijd nog een parachutesprong maakte tijdens de herdenking.

‘Stuur gewoon een regeringsvliegtuig’

Hoofdschuddend wordt er op de beslissing van de veteranen gereageerd. Niet op de mannen zelf, maar wel op Schiphol en het feit dat er (tot nog toe) niets is ondernomen om hen te helpen. Vooral Tweede Kamerlid Peter Valstar van de VVD liet zich vandaag gelden. Die vindt dat er een simpele oplossing is: een regeringstoestel vanuit Nederland sturen en de veteranen dan naar Schiphol brengen. Met alle egards natuurlijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom op, 2 keer vliegen met de Gulfstream van @Defensie of inzet van de PH-GOV en we zijn er. Het is niet alsof deze groep bijzondere veteranen de luxe heeft om nog even een jaar uit te stellen… https://t.co/Xf68Vz1urD — Peter Valstar (@pvalstar) August 4, 2022

Ene Mirjani trekt het probleem Schiphol-breed en meldt: „How about; los de shit op Schiphol op, daar hebben niet alleen de twaalf veteranen iets aan maar ook een heleboel inwoners van Nederland.” Een collega van VVD’er Valstar, Daniël Koerhuis, meldt op sociale media dat hij Kamervragen over de situatie heeft gesteld. Koerhuis vindt dat de veteranen van Schiphol voorrang moeten krijgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dieptriest dat WOII-veteranen niet naar herdenking oorlog kunnen gaan door chaos Schiphol. Ik heb kamervragen gesteld om Schiphol de veteranen voorrang te laten geven en een veilige reis te laten garanderen. https://t.co/AWr2MM5tHS — Daniel Koerhuis (@danielkoerhuis) August 4, 2022

Een andere twitteraar vindt dat geen goed plan van de VVD-man. Harrie: „Kamervragen aan dit kabinet? Tegen de tijd dat ze worden beantwoord zijn die veteranen al lang overleden.” Een ander, Roy, snapt helemaal niets van de zaak Schiphol / veteranen: „Kan defensie hier niet wat aan doen? Deze veteranen zouden toch prima met de Gulfstream opgehaald kunnen worden? Of met de MRTT? Dit laten we toch niet gebeuren?” En weer een ander: „Belachelijk, die veteranen verdienen een VIP-behandeling, als luchthaven maak je ruimte voor die mensen.”