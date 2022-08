Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harmjan doet B&B Vol Liefde-kijkers verbazen met uitspraken: ‘Er is iets gebeurd met Astrid’

In de B&B Vol Liefde-aflevering van gisteravond verklapt Harmjan aan Ruud dat er iets gebeurd is met Astrid. Maar kijkers hebben daar hun twijfels bij. „Hij is gewoon snoeihard aan het liegen.”

De liefdesperikelen van de acht bed and breakfast-eigenaren in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde doen kijkers regelmatig smullen. Vooral over Astrid in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau wordt het nodige gezegd en geschreven: zo mocht Alex al na twee dagen zijn spullen pakken, nadat er eerder een tenenkrommende date tussen de twee plaatsvond.

Onderonsje Ruud en Harmjan in B&B Vol Liefde: ‘Ja, er is iets gebeurd’

In de nieuwste aflevering hebben Harmjan en Ruud een openhartig gesprek. Ruud is duidelijk aan het vissen bij Harmjan. „Die indruk heb ik wel, dat jullie wat meer blikken kruisen, en dat snap ik ook volkomen. Je bent er ook al lange tijd.” Harmjan antwoordt daarop: „Als ze me niet aardig had gevonden, was ik allang naar huis geweest.” Ruud zegt dat hij als barman de blikken herkent. „Dan weet je al vrij snel: zonder dat iemand iets zegt, dat er iets is. Ik heb wel de indruk dat jullie elkaar heel erg leuk vinden.” Harmjan glimlacht mysterieus en antwoordt: „Als ik niet zou denken dat er iets zou zijn tussen ons of dat er wat meer zou kunnen komen, dan was ik ook al ingepakt hoor.”

Uiteindelijk besluit Ruud om het op de man af te vragen: „Wat ik me afvraag… is er al iets gebeurd?” Harmjan zegt daarop lachend: „Daar ga ik natuurlijk eigenlijk geen antwoord op geven… maar: ja, dat is gebeurd.” Ruud vraagt vervolgens of de liefde is ontstaan. Zover durft Harmjan niet te gaan: „Ontluikend.”

Kijkers trekken uitspraken Harmjan in twijfel

De uitspraken van Harmjan doen de nodige stof opwaaien bij kijkers, zeker omdat niemand ooit iets heeft zien gebeuren tussen de twee. Ze vragen zich of misschien iets gemist hebben of dat het grootspraak is van Harmjan. „Mocht hij willen”, zegt iemand. Verschillende twitteraars denken dat Harmjan zijn concurrent om de tuin wil leiden. „Hij is gewoon snoeihard aan het liegen.” Ook zijn veel kijkers ervan overtuigd dat dit hem de kop gaat kosten. „Dit leugentje komt hem duur te staan.”



Ook in B&B Vol Liefde: Natasja verbant Menno naar de tuin

Er gebeurde meer spraakmakends in de aflevering van gisteren. Zo verbant Natasja, de eigenaresse van een Franse bed and breakfast, Menno zonder pardon naar een tent in de tuin. Dit doet ze omdat Jos het vervelend vindt dat Menno zo’n vroege vogel is. Opvallend genoeg lijkt de positieve Menno het niet eens een probleem te vinden. Sterker nog: hij lijkt het zelfs leuk te vinden.

B&B Vol Liefde terugkijken? De meest recente aflevering is te zien via Videoland.