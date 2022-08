Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tragedie in Nieuw-Beijerland: vrachtwagen rijdt in op buurtfeest en doodt zes mensen, waarvan drie familie en één hoogzwanger

Wat een gezellige barbecue in Nieuw-Beijerland had moeten worden, is uitgelopen op een ramp. Een vrachtwagen reed gisteravond van de dijk en raakte de aanwezigen van het buurtfeest. Zes mensen kwamen hierbij om het leven en zeven mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Drie van de dodelijke slachtoffers blijken familie van elkaar te zijn, onder wie één hoogzwanger.

Het fatale ongeluk vond plaats op de Zuidzijdsedijk bij Nieuw-Beijerland (Zuid-Holland). Er was daar een grote buurtbarbecue aan de gang. De vrachtwagen was bovenaan de dijk vanuit stilstand gaan rijden en door nog onbekende oorzaak even na 18.00 uur van de dijk geraakt. Hierdoor kwam de vrachtwagen midden in de buurtbarbecue terecht. De vrachtwagen raakte meerdere mensen. Sommige slachtoffers kwamen onder de truck terecht.

Ernstig ongeluk Nieuw-Beijerland: ‘Dit gaat een impact hebben’

Bij het ernstige ongeluk werden meerdere ambulances en traumahelikopters ingezet en de politie liet weten met heel veel hulpverleners aan het werk te zijn. Aanwezigen op het buurtfeest, andere ooggetuigen en omwonenden zijn door de gemeente opgevangen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.

In een eerste reactie zei de politie het volgende: „Het is vreselijk wat hier vanavond is gebeurd. Je bent hier samen met je gemeenschap, het is hier een kleine gemeenschap. Mensen zijn nauw betrokken bij elkaar. En dan, op zo’n feestelijk, gezellig moment, gebeurt er zo’n heftig incident, waarbij dan ook nog meerdere doden te betreuren zijn. Dat gaat echt nog wel even zijn impact hebben.”



Een afschuwelijk drama tijdens een buurtfeest in Nieuw-Beijerland. Vrachtwagen rijdt de dijk af en raakt meerdere mensen dodelijk. Eerste reactie politie: pic.twitter.com/PNydHhVfLr — Maurice Laparlière (@MauLaparliere) August 27, 2022

Slachtoffers, gewonden en chauffeur

De politie laat weten dat de toestand van een van de gewonden kritiek is. Drie van de dodelijke slachtoffers komen uit Nieuw-Beijerland. Het gaat om een 50-jarige, een 62-jarige man en een 75-jarige vrouw. De andere overleden slachtoffers zijn een 32-jarige vrouw uit Oud-Beijerland, een 41-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Goudswaard. Regionale zender RTV Rijnmond meldt dat drie dodelijke slachtoffers uit één familie komen. Het zou gaan om een moeder, een zoon en een acht maanden zwangere schoondochter. De familie was lid van de Bethelkerk.

De chauffeur van de vrachtwagen is een 46-jarige man uit Spanje. Hij bleef ongedeerd en is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. De chauffeur had volgens de politie niet gedronken. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht.

Een bestuurder van een witte bestelbus is gehoord als getuige. Het Spaanse bedrijf El Mosca, de werkgever van de chauffeur, zei tegen de krant La Verdad uit Murcia dat de chauffeur moest uitwijken voor een bestelwagen en daardoor van de dijk reed. Dit is niet bevestigd door de politie.

Reacties burgemeester, koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard (waar Nieuw-Beijerland onderdeel van is) sprak gisteravond na overleg met nabestaanden en andere betrokkenen van „een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland”.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deelden een boodschap waarin zij hun medeleven uiten: „Wij zijn geschokt en aangedaan door het vreselijke ongeluk in Nieuw-Beijerland gisteravond waarbij zoveel slachtoffers vielen. Een onvoorstelbaar verdriet binnen deze hechte gemeenschap. De getroffen families zijn in onze gedachten en de gewonden wensen wij kracht toe op weg naar een zo goed mogelijk herstel.”

Ook Mark Rutte heeft gereageerd op het ongeluk. „Verschrikkelijk nieuws over het ongeluk in Nieuw-Beijerland. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van dit vreselijke drama. Ik wens hen heel veel sterkte toe”, schrijft de premier op Twitter.



Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. het ongeluk in Nieuw-Beijerland: https://t.co/eZjnEit0lu pic.twitter.com/mHbEWn0z3O — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 28, 2022



Verschrikkelijk nieuws over het ongeluk in Nieuw-Beijerland. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van dit vreselijke drama. Ik wens hen heel veel sterkte toe. — Mark Rutte (@MinPres) August 28, 2022