Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spoiler! Maarten van Rossem verklapt geslacht van winnaar Slimste Mens

Spoiler alert! Het nieuwe zomerseizoen moet nog beginnen, maar nu is al het een en ander bekend over de winnaar van De Slimste Mens. Maarten van Rossem, jurylid bij de kennisquiz, versprak zich in een interview namelijk over het geslacht van degene die het programma wint.

Op 11 juli kunnen fans van De Slimste Mens er weer helemaal klaar voor gaan zitten. Dan begint de populairste kennisquiz van ons land weer met een gloednieuw seizoen. Onder de leiding van gastheer Philip Freriks en de éénkoppige jury Maarten van Rossem doen weer allerlei bekende en iets minder bekende Nederlanders mee om de felbegeerde titel. Deze week werden de eerste namen van de deelnemers bekend.

Het spelprogramma is al helemaal opgenomen. Een select gezelschap weet dus al wie de winnaar is, waaronder Maarten van Rossem. En die klapte uit de school.

Maarten van Rossem: ‘Ik vond het een verrassende winnaar’

Columnist Özcan Akyol presenteert iedere zaterdag op de radio het interviewprogramma Onze Man in Deventer. In de afgelopen uitzending was Maarten van Rossem te gast. Zijn rol bij de De Slimste Mens kwam ter sprake en Akyol kon het niet laten om alvast naar de winnaar te vragen. „Verrassende winnaar?”, vroeg hij.

Daarbij verklapte Van Rossem net iets meer dan hij zelf wilde. „Uh, ik had mijn geld niet op hem gezet. Ik had er helemaal geen geld op ingezet, maar ik vond het een onverwachte winnaar”, zei hij. „Je hebt nu wel het geslacht verklapt”, peperde Akyol hem in. „Ja, dat begrijp ik”, zei Van Rossem schuldbewust over de ontboezeming. „Maar ik ga er vanuit dat je niet meteen met de autoriteiten gaat bellen.”

Fragment met winnaar De Slimste Mens geknipt

Opvallend is dat het fragment uit het interview niet meer terug te luisteren is. De NPO heeft in het interview geknipt en het stuk waarin Van Rossem zich uitspreekt over De Slimste Mens-winnaar verwijderd.

Maar het fragment heeft wel online gestaan. Radio-dj Rob van Someren en zijn sidekicks besteedden er in hun show Somertijd aandacht aan. Ze lieten het fragment aan hun luisteraars horen.

Oeps, een scoop!! Maarten van Rossem verklapt per ongeluk iets belangrijks over het nieuwe seizoen van De Slimste Mens 😮 Posted by Somertijd on Monday, June 27, 2022

Maarten van Rossem baalt van spoiler

Maarten van Rossem baalt ervan dat hij het geslacht van de winnaar heeft verklapt, zo zegt hij tegen De Telegraaf. Hij noemt het overigens geen blunder. Hij had namelijk het idee dat het programma van Özcan Akyol al voorbij was toen hij zich uitsprak over de winnaar, zo zegt hij.