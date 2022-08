Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

15e editie roodharigenfestival Redhead Days: ‘We willen dat roodharigen trots zijn op hun haarkleur’

Dit weekend is de vijftiende editie van Redhead Days. Metro sprak met organisator Bart Rouwenhorst, die opvallend genoeg zelf geen rood haar heeft.

Redhead Days is het grootste festival voor roodharigen ter wereld, met als doel om het bijzonder-zijn te vieren. Roodharigen reisden dit weekend af naar het Spoorpark in Tilburg af om te genieten van elkaar, muziek en tal van activiteiten. Blijven slapen kon op de festivalcamping.

Elk jaar wordt er een traditionele groepsfoto gemaakt. Hiermee werd in 2016 een record behaald: er werden toen 1800 roodharigen op de foto gezet. Het record hebben ze al in handen, dus dit jaar geen officiële recordpoging, maar wel iets anders nieuws: de foto werd voor het eerst met een drone geschoten.

Ontstaan van Redhead Days

„Het festival is eigenlijk per ongeluk ontstaan”, vertelt Rouwenhorst, die ook kunstschilder is. „Ik was op zoek naar vijftien roodharige modellen voor een schilderij.” Daar werd zo massaal op gereageerd, dat hij besloot om er een Roodharigendag van te maken, waarop voor het eerst een groepsfoto werd gemaakt. Dit was in 2005. „Dat was zo leuk, dat er een tweede dag kwam, en daarna een derde dag, en ga zo maar door.”

Het festival is door de jaren heen flink gegroeid. Dit jaar zijn er tachtig activiteiten. „Alles staat in het teken van verbinden en trots. We willen dat roodharigen trots zijn op hun haarkleur.” Er komen roodharige bezoekers vanuit de hele wereld naar Tilburg voor het evenement. „Er zijn bijvoorbeeld Mexicanen, Amerikanen en Peruanen”, zegt Rouwenhorst. „Sommigen komen elk jaar speciaal voor het festival naar Nederland.”



Niet-roodharigen ook welkom

Ook mensen zonder rood haar zijn van harte welkom, al mogen ze natuurlijk niet op de groepsfoto. „Je ziet dat er hele families komen waarbij één kind rood haar heeft, die dan natuurlijk breed aan het lachen is”, aldus Rouwenhorst. „Ook zie je dat er niet-roodharige mensen zijn die graag een roodharige man of vrouw willen tegenkomen.” Hij kent al de nodige succesverhalen van mensen die de liefde vonden op het festival: zo hebben twee mensen uit de organisatie elkaar op het festival ontmoet. „Wellicht komen er dan roodharige kinderen uit voort.”

Dit weekend is de eerste keer in twee jaar dat het evenement georganiseerd wordt. Corona gooide de afgelopen keren roet in het eten. Rouwenhorst merkt dat het minder druk is dan vóór corona, maar hij maakt zich geen zorgen. „Het moet gewoon weer groeien.”