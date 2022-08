Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bibi Breijman doet boekje open over vreemdgaan Waylon

Bibi Breijman, de partner van Waylon en moeder van zijn twee kinderen, heeft gereageerd op zijn vreemdgaan. Zo doet ze een boekje open over hoe ze reageerde op de hele situatie. In een vlog die ze vandaag uploadde, zegt ze dat ze zo boos was na het vreemdgaan dat ze geen borstvoeding kon geven. „Ik was zo verdrietig en boos en teleurgesteld en gebroken en in shock.”

Toen Breijman net hoorde dat Waylon tijdens haar zwangerschap was vreemdgegaan voelde ze „shock”. Ze had een „heftige bevalling gehad” en maakte veel „gebroken nachten” mee en „toen kwam dit”, vertelt de vlogster. „Vervolgens pleur je iemand het huis uit en dat lost geen vragen op of je verdriet.” Ook kwam er veel negativiteit bij kijken van buitenaf, vertelt de vlogster. „Dat vond ik misschien het moeilijkst, de meningen en de haat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bibi Breijman over vreemdgaan Waylon: ‘Heb voor hem gekozen’

Er werd veel voor haar gesproken, stelt Breijman, door zowel de media als Waylon. Daar was ze „fucking boos om”. Maar, vervolgt ze, „met woede kwam ik ook niet verder”. Ze besloot „alles uit te zetten” omdat de berichtgeving haar pijn deed. Ook durfde ze niet meer naar buiten, bang dat iemand een foto zou maken en door zou sturen naar een juicekanaal. Eerder sprak Breijman zich ook al uit, toen noemde ze Waylon een ‘eikel’. Die post verwijderde ze echter vrij snel weer.

Ook over Waylon werd negatief geschreven, wat „dubbel” voor haar voelde. „Je wil ook beschermen wat je hebt.” Die haat bracht hen wel dichter naar elkaar, vertelt Breijman, hoewel ze ook „erg boos” op hem is. „Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”

Willem Bijkerk, zoals Waylon eigenlijk heet, bevestigde vlak na de geboorte van Chester in een inmiddels verwijderd bericht dat hij tijdens haar zwangerschap is vreemdgegaan. De zanger, met wie Breijman twee kinderen heeft, zei eerder tegen RTL Boulevard dat ze hun problemen „samen oplossen”.

Op Instagram plaatst Breijman verder dat ze „deze periode” achter zich laat en gaat „vooruit kijken”. „Iedereen heeft zijn plasje kunnen doen en zijn gal kunnen druppelen over mijn verdriet, maar uiteindelijk blijft dit ook vooral mijn leven en blijven het vooral mijn keuzes.”