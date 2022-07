Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze Klamer maandag op de buis met talkshow ‘Renze’: ‘Geen andere talkshows nadoen’

Na Jinek, HLF8, Humberto, Beau, Op1, Sophie & Khalid en ga zo nog maar even verder, is daar een nieuwe talkshow in talkshowland. Dit keer blijkt Renze Klamer het gezicht te zijn. Aankomende maandag gaat hij van start en probeert hij, in een breed skala van talkshow-aanbod, zijn eigen stempel te drukken.

We kennen Renze Klamer van zijn, ietwat kortstondige, presentatie-klus bij De Vooravond. Samen met Fidan Ekiz presenteerde hij daar de talkshow bij de publieke omroep, maar moesten hij en Ekiz uiteindelijk overwachts vertrekken. Waar het presentatieduo destijds best verontwaardigd over was. Daarvoor in de plaats kwam Sophie & Khalid op de televisie. Overigens kon Klamer recent nog rekenen op de nodige kritiek van de heren van Vandaag Inside.

Renze Klamer krijgt eigen talkshow

Klamer was zelf destijds niet blij met zijn onverwachte vertrek en hij maakte daarna een overstap naar commerciële omroep RTL. En daar krijgt hij nu, jawel, een eigenste talkshow. Tegen RTL Boulevard vertelt hij over zijn nieuwe presentatie-avontuur. Hij wil in zijn talkshow wel „zijn eigen stempel drukken”, legt hij uit. „Met wat voor items, onderwerpen kan ik het zo gaan neerzetten dat je na vier weken denkt: ‘Oh ja, maar dat is echt Renze’.”

Hij vertelt dat hij graag een aantal grote sterren aan zijn tafel zou willen ontvangen. En in juli blijken onder meer Ed Sheeran, Harry Styles en Lady Gaga in Nederland te zijn. Maar de presentator vraagt zich af of dat soort namen bij hem aanschuiven.

Stokje over van Jinek, Beau en Humberto

Klamer neemt het stokje over van voorgangers Jinek, Beau en Humberto, die overigens in dezelfde studio hun programma maken. Maar het is volgens de presentator niet de bedoeling om hen na te doen.

Vanaf eind oktober presenteert Klamer ‘zijn’ Renze op zaterdag- en zondagavond. Aankomende maandag is Renze om 22.00 te zien uur bij RTL4.