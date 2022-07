Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschokte reacties op verhaal verkrachting oud-bondscoach Vera Pauw: ‘Voetbalwereld is verrot’

Oud-topvoetbalster en oud-bondscoach van de Oranjevrouwen Vera Pauw (59) deed gisteravond een schokkende onthulling. In een verklaring schreef ze als jonge voetbalster verkracht te zijn door een voetbalfunctionaris. Op social media klinken veelal geschokte reacties op haar verhaal.

Pauw mag zichzelf grondlegster van het Nederlandse vrouwenvoetbal noemen. Zij speelde jarenlang voetbal op internationaal topniveau en werd uiteindelijk de bondscoach van de Oranjevrouwen. Tegenwoordig traint ze het Ierse vrouwenteam. Maar haar carrière in de voetbalwereld bracht ook narigheid en trauma’s met zich mee.

Vera Pauw vertelt over trauma in de voetbalwereld

Hoewel de voetbalsport recent nog de klap van Marc Overmars te verduren kreeg, lijkt Pauw hier wederom een beerput open te trekken. Want haar verklaring over de voetbalwereld, die zij deelde op social media, is niet mals.

Pauw breekt het stilzwijgen en schrijft over de verkrachting door een belangrijke voetbalprominent. Later volgde nog twee aanrandingen door andere mannen. Die evenals een rol hadden binnen de Nederlandse voetbalsport.

Verkrachting tijdens voetbalcarrière

Ze hield de afgelopen 35 jaar haar mond over het vermeende misbruik. Maar nu weigert ze nog langer te zwijgen, schrijft Pauw. Ze stapte naar de politie, deed aangifte en deelde haar verhaal met NRC.

En dat verhaal raakt veel lezers, blijkt uit alle reacties. Als 22-jarige voetbalster werd ze verliefd op een ervaren coach. Het leeftijdsverschil van veertien jaar riep vraagtekens op bij haar vriendinnen, maar Pauw wilde dat destijds niet zien. Daarna volgde een traumatische gebeurtenis, vertelt ze. Dat de voetbalster zelf niet instemde met de seks, weerhield de man volgens Pauw niet van zijn daad.

KNVB deed niks met melding seksueel misbruik

Deze coach kreeg uiteindelijk een belangrijke baan bij de KNVB en deed er alles aan het leven van Pauw zuur te maken. Hij probeerde haar zelfs te dwingen om te stoppen met haar internationale voetbalcarrière.

Hoewel Pauw lange tijd zweeg, besloot ze een melding te maken bij de KNVB. Maar de voetbalbond deed niks met haar meldingen van seksueel misbruik. Ze spreekt zelfs van een „gepland vernederingsbeleid”.

Verklaring Vera Pauw

Met het interview en de verklaring doorbreekt de bondscoach het zwijgen en haar schaamtegevoel. „Dit is wie ik ben. Ik hoef me niet langer te verstoppen. Ik hoop dat ik weer kan leven in vrijheid”, luidt haar verklaring.



https://t.co/tzjC4WNmSv — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) July 1, 2022

Geschokte reacties op verhaal Pauw

Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de VU en was onder meer betrokken bij onderzoek naar de aantijgingen in de turn– en voetbalsport. Zij concludeert in een vertrouwelijk rapport, dat de KNVB op verzoek van Pauw uitvoerde, dat de bond tekort is geschoten.

Inmiddels heeft ook de KNVB gereageerd. „De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen,” meldt de bond in een reactie. „In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons.” De KNVB wil samen met Pauw het rapport verder onder de loep nemen. „Ook met het oog op herstelbemiddeling”.

Reactie van beschuldigde voetbalprominent

Het verhaal van Pauw maakt op veel mensen indruk. En op social media druppelen, na het delen van haar verklaring, veel reacties binnen. Waarin velen hun steun betuigen naar de oud-voetbalster en hun ongenoegen uitspreken tegen de KNVB en voetbalwereld.

Overigens heeft ook de man die Pauw waarschijnlijk beschuldigt gereageerd. Het gaat om oud-voetbaltrainer Piet Buter. Hij deed zijn kant van het verhaal en ontkent de verkrachting waar Pauw over sprak. Wel hadden zij een affaire, stelt hij. Je leest zijn reactie hier.



— Henk Spaan (@HenkSpaan9) July 1, 2022



— leonie ⚡️ (@chasingmyself_) July 1, 2022



Vera Pauw is een legende.

— Harald 💙💛 🇳🇱 🇺🇦 (@vandezet) July 1, 2022



