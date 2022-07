Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon over nieuw leven in Dubai: ‘Geen seks, drank en drugs’

De reputatie van Gordon Heuckeroth was in Nederland nou niet bepaald kaliber ideale schoonzoon. Hij emigreerde naar Dubai om zijn, soms ietwat rommelige, leven achter zich te laten. Waar hij er tegenwoordig een hele andere levensstijl op nahoudt, vertelt hij.

„Geen seks, geen kerel, geen drank, geen drugs. Zullen we dood gaan?” , grapt de zanger tegen RTL Boulevard.

Gordon over zijn nieuwe leven in Dubai

Hij vertelt dat hij inmiddels de balans heeft gevonden, tussen wat wel en niet goed voor hem is. „Ik heb heel erg aan mezelf gewerkt het afgelopen half jaar en dat heeft zich uitbetaald”, waarna hij naar zijn eigen lichaam kijkt. Want het is niet te missen dat Gordon ook behoorlijk is afgevallen.

Hij vertelt over het nieuwe sportregime waarin hij leeft en zijn huidige dieet. „Ik eet alleen dierlijke producten. Geen koolhydraten, pasta of rijst.”

Geen seks, drank en drugs, maar liefde?

Ook zijn liefdesleven wordt besproken, waar Gordon nu niet altijd geluk mee heeft gehad. „Ze liegen allemaal”, lacht hij. Hij vertelt dat hij in Dubai nog zeker scharrelt en datet, maar een traditionele relatie, daar zet hij zijn vraagtekens bij. „Ik denk niet dat ik nog geschikt ben voor een relatie om dag en nacht samen te zijn. Dat denk ik niet.” Nee, de zanger ziet zichzelf meer in een LAT-relatie met een „leuke vent”. Maar die vinden is volgens hem niet eenvoudig. „Ik word ook een dagje ouder.”

Het bekende Nederlandse televisiegezicht is niet van plan om Dubai nog te verlaten. Hij vertelt over de anonimiteit en veiligheid die hij daar ervaart. „Ik heb mijzelf nog nooit zo veilig gevoeld, als gay persoon, als in de Verenigde Arabische Emiraten.” Hij legt zelfs uit dat wij in Nederland nog heel wat kunnen leren als het gaat om LGBT+-acceptatie.

Recent verscheen Gordon nog op de boerderij bij Raven van Dorst en vertelde hij daar openlijk over zijn rumoerige leven. Daar sprak hij onder meer over zijn drank- en drugsverslaving en wat roem hem kostte in zijn leven. In Dubai blijft hij makkelijker op het juiste pad, vertelde hij.