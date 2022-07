Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emotioneel eerbetoon Peter R. de Vries in RTL boulevard: ‘Je wordt gemist’

Royce en Kelly de Vries, de kinderen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, hebben „het meest verschrikkelijke jaar” gehad. Dat zeiden ze in een speciale aflevering van RTL Boulevard, waarin het programma gisteren terugblikte op het overlijden van De Vries.

Het was gisteren precies een jaar geleden dat de misdaadverslaggever werd neergeschoten na de uitzending in Amsterdam.

„Het is wel het meest verschrikkelijke jaar geweest, emotioneel, maar ik denk dat het ook een fysieke aanslag is. De stress die je voelt”, vertelt Kelly, terwijl ze met haar broer door de voormalige studio aan het Leidseplein loopt. „Ik merk dat de periode van de aanslag en zijn overlijden nu is, ik slaap weer wat slechter, mijn stem is weg. De emoties liggen echt wel weer wat dichter aan de oppervlakte.”

Eerbetoon Peter R. de Vries in RTL Boulevard

Ook haar broer Royce merkt dat hij nog steeds veel met zijn vader en de aanslag bezig is. „Ik heb het idee dat ik nog steeds op adrenaline leef, al een jaar lang. Dat je nog steeds een soort onrust in je lichaam hebt, afwezig bent in je hoofd, ermee bezig wil zijn. Dat is een jaar na dato nog steeds zo.” Datzelfde gevoel ervaart Kelly ook. „Er zijn periodes dat je denkt ‘hey, ik zit er weer in. Ik kan weer wat leuke sociale dingen doen, ik voel me goed’. En dan ineens een maand later kan dat toch ook wel weer 180 graden draaien. En dan denk je: ik ben er ook nog lang niet.”



Ook Tahmina Akefi, de verloofde van Peter R. de Vries, kijkt met veel verdriet terug op het overlijden van haar partner. Zij deelt haar verhaal via Instagram met de laatste foto die de 64-jarige De Vries ooit naar zijn geliefde stuurde. „Precies een jaar geleden zag het leven er zo anders uit. Peter belde me in de ochtend op, blij en enthousiast over het huis dat we op het oog hadden. Hij wilde een tweede afspraak maken zodat we de woning samen konden bekijken. Om 20.15 uur zouden we elkaar bij het appartement ontmoeten. Maar zover kwam het niet. De dag eindigde in een nachtmerrie…”, schrijft Tahmina.

Lang was onbekend wie de vriendin van De Vries was. Dat hield het stel altijd stil. De journalist en schrijfster onthulde zichzelf in de documentaire Vertrouwelijk!, die werd gemaakt na het overlijden van de misdaadverslaggever.

Herdenkingsmonument

Ook kondigde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam aan dat op het Leidseplein in Amsterdam een herdenkingsmonument voor De Vries komt. Het Leidseplein is gekozen omdat daar de oude studio van RTL Boulevard gevestigd is en omdat het in de buurt van de plek is waar de misdaadverslaggever een jaar geleden werd neergeschoten.

Vooral de woorden van Kelly en Royce de Vries maken indruk op kijkers van RTL Boulevard. „De kracht die ze samen uitstralen en de woorden die ze aan hun verdriet kunnen geven doen veel met me”, klinkt het op Twitter. „Het hele jaar al en vandaag een beetje extra.”



