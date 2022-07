Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vertrek Boris Johnson nu definitief: ‘Sommige mensen zullen opgelucht zijn’

De Britse premier Boris Johnson stapt op. Hij blijft aan als regeringsleider totdat zijn Conservatieve Partij een nieuwe partijleider heeft gekozen.

Het vertrek bevestigde Boris Johnson in een verklaring op Downing Street. Volgens Britse media vanmorgen kon het niet anders dan dat de afgelopen jaren vaak verguisde premier zou opstappen. Die media zaten er allesbehalve naast. Nederlandse twitteraars besloten zich daarop gelijk af te vragen of premier Mark Rutte een vertrek ook niet zou kunnen overwegen.

Aftreden Boris Johnson na massaal ontslag

Johnsons aftreden volgt nadat ontevreden regeringsleden zich tegen hem keerden en gisteren en ook vandaag nog vandaag massaal ontslag namen.

Johnson had zijn positie een dag eerder nog verdedigd. De politicus kwam afgelopen week zwaar onder vuur te liggen, omdat hij een partijgenoot een vertrouwenspost gaf ondanks dat die van seksueel wangedrag was beschuldigd. Leden van de regering zagen het jongste schandaal rondom hun leider massaal als de druppel die de emmer doet overlopen.

‘Opluchting, anderen teleurgesteld’

Johnsons partij kan nu op zoek gaan naar een nieuwe leider, die automatisch ook premier wordt. Dat proces kan volgens Boris Johnson direct van start gaan. Volgende week worden daar verdere details over gedeeld. „Ik zal u zo veel mogelijk steunen als ik kan”, zei de vertrekkende politicus alvast tegen zijn opvolger. Over de reactie van het volk zei hij te weten dat sommige mensen „opgelucht zullen zijn, terwijl anderen teleurstelling voelen”.

Dat Johnson niet eerder wilde stoppen, kwam volgens hem omdat hij het gevoel had dat hij niet anders kon. „Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik het gevoel had dat dit mijn baan, mijn taak en mijn plicht was.” De politicus vertelde verder trots te zijn op de Brexit, de Britse strijd tegen het coronavirus en de Britse steun voor Oekraïne. Ook bedankte hij in zijn verklaring zijn gezin en het Britse volk.

Ruim 20 jaar op het politieke toneel

Johnson nam in 2001 namens de Conservatieve Partij plaats in het Lagerhuis. In 2008 won hij de strijd om het Londens burgemeesterschap. In 2015, tegen het einde van zijn tweede termijn, nam Johnson als burgemeester opnieuw plaats in het parlement. In de aanloop naar het brexitreferendum in 2016 ontpopte hij zich tot het gezicht van de zogeheten brexiteers.

De schandalen van Boris Johnson

Boris Johnson was als premier het onderwerp van meerdere schandalen. Bijvoorbeeld over de bekostiging van zijn ambtswoning en een vakantie, maar zijn positie wankelde pas toen partygate aan het licht kwam. Het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns leidde binnen de Conservatieve Partij tot een stemming over zijn toekomst. Johnson overleefde deze vertrouwensstemming, maar was een maand later opnieuw het onderwerp van kritiek. De premier had tot slot de eerder genoemde partijgenoot een functie in het parlement gegeven, hoewel hij wist dat die van seksueel wangedrag was beschuldigd.