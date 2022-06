Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kelly de Vries spreekt moordverdachten van haar vader toe: ‘Delano, ik kijk naar jou’

Kelly en Royce de Vries, de kinderen van de vorig jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, hielden vandaag in de rechtbank Amsterdam een emotioneel betoog over hun vader. Kelly sprak rechtstreeks tegen de verdachten Delano G. en Kamil E. „Delano, ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot.”

Ze haalde een boek van haar vader aan met de titel Een moord kost meer levens. Ze doelde niet alleen op haar familie, maar ook op de vele nabestaanden van een misdrijf die De Vries bijstond en ook op de verdachten. „Jouw zoon, Delano, jouw kinderen, Kamil. Zij zullen geconfronteerd worden met wat jullie gedaan hebben. Ook dat hebben jullie op je geweten. Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

Moordverdachten Peter R. de Vries

Beide verdachten keken Kelly en Royce aan tijdens het voordragen van hun verklaring, op verzoek van de kinderen van De Vries. Royce sprak niet tegen hen, maar tegen de rechtbank. „Aanvankelijk wilde ik me richten tot de verdachten. Om mijn verdriet en boosheid te uiten of een snaar bij hen te raken. Maar inmiddels weet ik dat dat volkomen zinloos is. Woorden hebben geen enkel effect.” Hij vertelde daarom wat voor een geweldige man De Vries voor hem, zijn zus en zijn moeder was.

De partner van De Vries maakt volgende week gebruik van haar spreekrecht, tijdens de tweede zittingsdag van de strafzaak. Later vandaag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen de twee verdachten.

Dwars door hoofd en lichaam geschoten

Vandaag vertoonde de rechtbank beelden, waarop de vluchtende schutter te zien is. Om 19.31 uur zou hij een bericht hebben gestuurd aan een vooralsnog onbekend gebleven man, die de moordaanslag op afstand zou hebben geregisseerd. Daarin staat onder meer dat hij De Vries „dwars door zijn kk hoofd en lichaam” heeft geschoten en dat het slachtoffer dood is, „kk-dood”. De verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36) werden binnen een uur na de aanslag bij een afrit op de A4 door de politie klemgereden en aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is Delano G. de schutter geweest. Op de vraag van de rechtbank of hij De Vries (64) heeft neergeschoten antwoordde hij dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. G. wenst niets te verklaren, hij wil ook geen antwoord geven op de vraag of hij de misdaadverslaggever kende. E. beantwoordt wel vragen en ontkent betrokkenheid bij de moord. Hij herhaalde dat hij enkel als chauffeur had opgetreden op verzoek van „een kennis”. Dat de auto waarin hij reed was gestolen, wist hij naar eigen zeggen niet.