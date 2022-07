Nieuwe hype: ook hier gaan jongeren in pak naar Minions film

In pak naar de vertoning van de nieuwe animatiefilm Minions: The Rise of Gru. Het is wereldwijd een nieuwe trend. Ook in Nederland gaan jongeren in pak naar de film van Universal Pictures, zo laat de distributeur vandaag weten.

De trend ontstond op TikTok. Het publiek dat ruim tien jaar geleden fan werd van de Despicable Me-serie waar de Minions uit voortkomen, is nu van school af of studeert. Onder de hashtag #Gentleminion werden de afgelopen dagen veelvuldig filmpjes gedeeld in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië van oudere scholieren en jonge studenten die massaal in chique avondkleding naar de Minion-film gaan.

Jongeren in pak naar Minions

Universal Pictures meldde afgelopen week op Twitter al alle bezoekers in pak „te zien en van jullie te houden”. Toch veroorzaakten deze bezoekers in een aantal Britse bioscopen ook problemen. Zo lieten ketens Regal en Odeon volgens Britse media weten in sommige theaters grote groepen volwassenen in pak niet meer bij de Minions-film toe te laten omdat zij overlast zouden veroorzaken.

Op sociale media circuleren beelden van grote groepen #Gentleminion-fans die veel lawaai maken tijdens de film. Ook nemen zij soms veel bananen mee, een snack die de gele Minions in de films graag eten. In de meeste theaters is het verboden om eigen eten mee te nemen in de zaal.

Minions: The Rise of Gru

Volgens de Nederlandse afdeling van Universal Pictures valt de overlast door deze groep in de Nederlandse bioscopen erg mee. Toch heeft Pathé volgens NU.nl laten weten jongeren in pak uit de bioscoop te zetten als ze te veel lawaai maken. Minions: The Rise of Gru draait sinds een week en trekt volle zalen. De film gaat over hoe ‘de grootste superschurk ter wereld’ zijn iconische Minions ontmoet. Samen met hen vormt hij de ‘meest verschrikkelijke crew’ en nemen ze het op tegen een team van onverschrokken criminelen.