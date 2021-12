Kinderen van Peter R. de Vries vertellen over hun vader in emotionele documentaire

De kinderen van Peter R. de Vries blikken samen met Ewout Genemans terug op de onwerkelijke tijd na de aanslag op hun vader in de documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries, die vanavond te zien is op RTL 4.

In de documentaire vertellen ze op open en emotionele wijze over de man die voor hen niet de bekendste misdaadverslaggever van Nederland was, maar een dierbare vader en opa. „Om hem daar te zien liggen in het ziekenhuis was een nachtmerrie.”

Metro sprak onlangs ook Kees van der Spek, collega en vriend van Peter R. de Vries, over zijn afgelopen jaar.

Dagen na de aanslag

Hoe waren die bewuste dagen na de moordaanslag, toen heel Nederland haar adem inhield en De Vries negen dagen lang voor zijn leven vocht? Daar vertellen naasten over in de film. In een voorstukje is te zien hoe dochter Kelly vertelt dat ze dankbaar is dat ze als familie die extra dagen kregen. „Anders was hij meteen meegenomen. We hebben nog negen dagen lang binnen de veilige muren van het ziekenhuis naar hem kunnen kijken”, vertelt ze. „We hebben hem kunnen vasthouden, hem kunnen zoenen, aan hem kunnen ruiken en zijn liedjes kunnen spelen. We hebben echt nog ons moment gehad. Al had ik dat natuurlijk veel langer gewild.”

De verhalen van kinderen Kelly en Royce staan centraal. Maar ook andere naasten en betrokkenen komen aan het woord, zoals collega’s van RTL Boulevard en burgemeester Femke Halsema, die een bezoek aan de familie bracht. Ze vertelt in de documentaire dat ze het scheiden van haar emoties en werk lastig vond. „Je beseft ook dat je de leiding hebt, en dat je erboven moet staan. Dingen moet regelen. Je stelt je alsmaar de vraag: doen we het goed? Niets mag in de weg staan om iemand eervol te herdenken.”

Oog in oog met verdachten

Ook is in de documentaire te zien hoe Kelly en Royce voor het eerst oog in oog komen te staan met de verdachten in de eerste zitting van de rechtszaak. Wanneer Genemans hen vraagt of ze boosheid voelen, zegt Royce dat hij dat op dat moment niet voelt. „Dat kan nog komen. Ik voel wel boosheid richting andere dingen. Maar als je mij zou vragen: kun je die verdachten ooit vergeven? Dan is mijn antwoord heel duidelijk: nee.”

De kinderen proberen vooral ook vooruit te kijken en hun vaders nalatenschap in ere te houden. Zo zet Kelly zich in als voorzitter van stichting De Gouden Tip, en gaat Royce de familie Verstappen bijstaan in de zaak Nicky Verstappen.

Eerste reacties

De documentaire is via streamingdienst Videoland al te bekijken en de eerste reacties stromen daarom al binnen. „Waanzinnig inspirerende, emotionele en indrukwekkende documentaire”, klinkt het, en „heftig en enorm mooi”. Ook worden Kelly en Royce „moedig” en „een groot voorbeeld” genoemd.



Die documentaire van Ewout over Peter R de Vries is heftig en enorm mooi. Dat je door je werk vermoord word is toch te bizar voor woorden. Zeker een aanrader om deze documentaire te bekijken! — Stijn (@Stijn_17_) December 27, 2021



'Staand verder leven: na de moord op Peter R. De Vries' wat een waanzinnig inspirerende, emotionele en indrukwekkende documentaire. Compleet met kippenvel, tranen en heel veel bewondering gekeken. Wat een held was Peter en wat een held zal hij blijven. ✨ — Esmée ✌🏻🦋🪓 (@goldenesmee) December 27, 2021

De documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries is vanavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.