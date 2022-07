Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Verlinde onder vuur omdat hij Rick Engelkes heeft ‘verraden’

Albert Verlinde heeft zich niet populair gemaakt bij sommige BN’ers. Ze halen naar hem uit, omdat hij theatermaker Rick Engelkes zou hebben ‘verraden’. Engelkes ligt onder vuur vanwege miljoenen euro’s coronasteun die hij ontving, voor een musical die (nog) niet van de grond kwam.

Concurrerend musicalproducent Verlinde lijkt een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld in de nasleep van de kwestie. Want alhoewel het in eerste instantie een bericht van het Noordhollands Dagblad was dat de zaak aan het rollen bracht, is het ook Verlinde geweest die de kwestie aankaartte.

De theatermaker en VVD-raadslid in de gemeente Vught gaf zijn contacten bij de landelijke fractie informatie over de zaak, waarna de VVD-fractie opheldering vroeg in de Tweede Kamer.

Albert Verlinde vindt gang van zaken bij musical Engelkes ‘vreemd’

Hoe zat het ook alweer? Enkele weken gelden schreef het Noordhollands Dagblad dat het bedrijf van Engelkes, Waterfront Entertainment, 4,3 miljoen euro coronasteun voor een musical had gekregen, terwijl die musical nooit van de grond kwam. Volgens de krant was niet duidelijk wat er wel met het geld is gebeurd.

Een week later kon Engelkes daar in Renze nog altijd weinig opheldering geven, tot frustratie van de talkshowhost en kijkers. „Bij Rick Engelkes is het vreemde verhaal dat hij geen productie had. Er waren geen kaarten voor verkocht en er was niet eens toestemming van het theater voor gegeven. Als je dan het bedrag van 4,3 miljoen overgemaakt krijgt, dan is dat vreemd”, haalde Verlinde eerder nog uit naar zijn concullega Engelkes in Shownieuws.

‘Ik zou nooit een collega erbij lappen’

Maar nu krijgt Verlinde het zelf ook te verduren van oud-collega’s. Ze vinden het verklikken van concullega Engelkes een naaistreek. Zo zegt Rob Geus in de Story dat „je zo niet met collega’s moet omgaan”. Ook Johan Vlemmix, bekend van de Feestpartij, is kritisch. „Ik zou nooit een collega erbij lappen.”

Maar er is ook begrip voor de actie van Verlinde. Want vooral hij nam het voortouw in het lobbyen voor meer coronasteun voor de culturele sector. Hij vindt het daarom extra kwalijk als er sprake is van misbruik van collectief geld en daardoor zijn vak negatief in het nieuws komt.