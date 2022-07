Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix komt met serie over tiener-voetbalteam waar heel de wereld het over had: weken vast in grot

Het is alweer vier jaar geleden, maar velen kunnen zich het vast nog herinneren als de dag van gisteren: jonge voetballertjes die met hun coach meer dan twee weken lang vast zaten in de grot in Thailand. En die de hopeloze toestand allemaal overleefden (maar één redder niet). Netflix brengt een serie uit over de voetbalploeg die over de hele wereld de aandacht trok.

In september verschijnt de reeks onder de naam Thai Cave Rescue. De streamingdienst geeft op dit moment de mogelijkheid om een seintje in te stellen al de serie over de Thaise grot begint.

Aangrijpende serie op Netflix vanaf 22 september

De Netflix-serie over het Thaise voetbalteam dat in 2018 vastzat in een grot komt op 22 september uit in zes delen. Jongensteam Wild Boars, dat bestond uit twaalf jongens van 11 tot 16 jaar en hun 25-jarige assistent-coach, kwam op 23 juni 2018 vast te zitten in de grot in de Thaise provincie Chiang Rai. Door heftige regenbuien werd de uitgang geblokkeerd. De groep werd uiteindelijk pas tussen 8 en 10 juli gered. Aan de reddingsoperatie kwamen zo’n 10.000 hulpverleners te pas. Een duiker overleed tijdens de operatie.

Thai Cave Rescue is opgenomen in Thailand zelf. Het volgt het verhaal van de jongens, hun families en het reddingsteam.

🎬 Ook een film over reddingsoperatie De serie is niet de eerste verfilming van het verhaal. Zo komt binnenkort de film Thirteen Lives, met onder anderen Viggo Mortenson en Colin Farrell, op Amazon Prime Video uit.

Iedereen had het over de jongens in de grot

Twee weken lang was het angstaanjagende avontuur van de Thaise tieners overal het gesprek van de dag. Elk nieuwtje en berichten over de mogelijke redding verscheen in kranten, journaals en op websites. Niet alleen de media zetten vol in op de reddingsoperatie. Lezers vraten werkelijk elke letter op weg naar een wonderlijke redding of een verschrikkelijk einde. Dat Netflix of welke filmproducent ooit het verhaal van toen zou gaan vastleggen, lag daarom zeer voor de hand.



Metro vroeg zich destijds af waarom de verdwijning van de voetballers twee weken lang wereldwijd de aandacht bleef houden. Natuurlijk kon iedereen zich inleven in hoe het in die grot voor de jongens en hun coach moest zijn, maar toch. Nieuws krijgt gaandeweg meestal wat minder aandacht. Dat was bij deze zaak totaal niet het geval. In dezelfde week als dat het voetbalteam verdween, kapseisde in Thailand ook een schip. Dat had verschrikkelijke gevolgen (tientallen opvarenden raakten vermist), maar het nieuws daarover ebde snel weg.

Willen weten hoe het afloopt

Mark Boukes, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, gaf toen uitleg: „Het is een dramatisch verhaal. Je ziet heel duidelijk dat het doorgaat en het publiek wil weten hoe het afloopt.” Boukes wees op het ongekend aantal journalisten uit alle hoeken van de wereld, die voor de grot bleven afwachten. „En dat in een relatief kleine case. Doordat de media het nieuws zo prominent brengen, kan het publiek er bijna niet meer omheen. En die willen nu horen hoe het afloopt, waardoor de media uitstroomt om daar nog meer verslag van te doen.” De afloop van Thai Cave Rescue is op Netflix straks natuurlijk vooraf al duidelijk, maar alsnog zullen kijkers ongetwijfeld weer gebiologeerd naar het scherm staren.