Anne-Marie Fokkens is hét darts-gezicht bij Viaplay: ‘Ik voel me nu geaccepteerd’

Anne-Marie Fokkens leek een beetje uit het niets te komen als nieuw darts-gezicht van Nederland. Maar niets is minder waar. Hoewel Fokkens nog maar 39 jaar is, heeft zij een carrière met een hoofdletter C en vult zij al bijna een kwart eeuw buis en beeldscherm. Vanaf morgen is zij weer dagenlang op Viaplay te zien bij de World Matchplay Darts.

Wie is deze goedlachse Brabantse? En hoe bevalt haar nieuwe presentatie-uitdaging bij de upcoming streamingdienst die ook de Formule 1 en het Engels voetbal in de Premier League uitzendt? Metro sprak haar via een videoverbinding, in een week waarin behalve darts op tv ook de Tour de France, het EK vrouwenvoetbal en WK atletiek te zien is (‘echte sportliefhebbers kijken van alles tegelijk’).

Dat er in het darts – als het om kijken gaat – wat zou veranderen was door de switch van RTL naar Viaplay wel duidelijk. En zo geschiedde. Opeens was daar het persbericht: ‘Anne-Marie Fokkens is de nieuwe darts-presentatrice’. Sinds begin maart praat zij met darters als deskundigen in de tv-studio over het ene na het andere toernooi. In juni presenteerde zij live de Dutch Darts Masters vanuit de Ziggo Dome in Amsterdam. Met de eerste echte bekendheid van dien.

Anne-Marie Fokkens bij de World Matchplay Darts

Als tiener begon Anne-Marie Fokkens bij Omroep Brabant. Via Ziggo Sport (Spaans en Engels voetbal) en RTL belandde zij als vast video-gezicht bij het Algemeen Dagblad. Zelf stelt zij inmiddels ‘duizenden tv-uitzendingen, honderden live-evenementen en events als dagvoorzitter’ te hebben gepresenteerd. Talkshows voerden daarbij vaak de boventoon. Bovendien coachte zij honderden presentatoren, ondernemers, managers en burgemeesters. En nu dus die stap naar het darts op Viaplay. Van Mark Rutte naar ‘pijltjes’, gekscherend gezegd. Maar haar keuze is vol overtuiging.

🎯 World Matchplay De Word Matchplay Darts wordt van morgen (16 juli) tot en met zondag 24 juli gehouden in Winters Garden in Blackpool. Het toernooi met 32 deelnemers wordt sinds 1994 gespeeld. Dartslegende Phil Taylor won liefst 16 keer. De enige Nederlander die won, is Michael van Gerwen (2015 en 2016). De winnaar van 2022 strijkt 200.000 pond op (211.000 euro). Namens Nederland doen deze week Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode mee. Ook de dames darten een toernooi, op zondag 24 juli. Alle wedstrijden zijn op Viaplay live te zien.

Lange dagen, ‘s nachts thuis

„Ik presenteer de World Matchplay niet negen dagen lang”, zegt Anne-Marie Fokkens meteen maar. „Wij zijn bij Viaplay heel lief voor elkaar. Als eerste presentatrice open ik dit weekend het toernooi, dan Koert Westerman vier dagen en vanaf de kwarfinales op vrijdag ik weer. Het zijn best pittige dagen, dus ik vind het heel vriendelijk dat het zo wordt geregeld. Viaplay vindt negen dagen gewoon te lang. Ik begin om een uur of drie, vier en kom om 2 uur ‘s nachts thuis. Voor de kijkers lijkt het me ook wel lekker. Zo lang mijn snuit in beeld zien, begint op een gegeven moment waarschijnlijk te vervelen.”



Wat dacht Anne-Marie Fokkens eigenlijk toen Viaplay over een mogelijke darts-rol aan de telefoon hing? Dat was overigens een oude bekende, ex RTL 7-zendermanager Marco Zwaneveld, nu ‘chef de mission’ bij de streamingdienst. „Ik had hem al jaren niet gesproken. Maar hij vertelde over de plannen van Viaplay. En hij vroeg of ik zin had om mee te gaan om darts voor mijn rekening te nemen. Ik was eerlijk gezegd toe aan een nieuwe uitdaging. Het vak doe ik al zó lang en heb altijd talkshows gehad. Altijd nieuws, altijd heel veel politiek. Heel veel de zakelijke kant, maar toch zeer vaak ook met een draai van sport er doorheen. Bij Omroep Brabant stond ik al bij de marathon van Eindhoven aan de finish. Sport was een wezenlijk onderdeel, maar nooit mijn hoofdmoot. Ik zocht weer een uitdaging, échte televisie. Door corona had ik zoveel gemaakt zonder echte mensen om me heen. Dus ik dacht: op naar Hilversum, lekker in de studio met een vast team.”

Babbelen over darts met Raymond van Barneveld

Nu staat ze dus telkens vooruit te blikken en na te beschouwen met – zoals komende week onder meer – Vincent van der Voort, Co Stompé, Martijn Kleermaker, Jerry Hendriks, Ron Meulenkamp en Raymond van Barneveld. „Dat ik juist voor darts werd gevraagd was eigenlijk het meest bijzondere. Ik keek het wel regelmatig trouwens, ik ken de meeste darters wel. Maar het is me nogal een verschil of je het presenteert of er thuis naar gaat zitten koekeloeren. Ik dacht echter: okay, als ik die interessante sportwereld dan toch in wil duiken, waarom zal het me niet lukken? Voor mensen die boven zichzelf kunnen uitstijgen heb ik altijd belangstelling. Of het nu politici, business-mensen of sporters zijn.”

„Ik vind het ook interessant dat darts zoveel stigma’s, zoveel vooroordelen heeft. Iedereen vindt er iets van, waarbij je vaak hoort ‘dat dikke zuipende mannen pijltjes staan te gooien’.” Dan, terwijl Anne-Marie Fokkens haar laptopcamera richting een dartbord bij haar thuis aan de muur draait: „Nou ik kan je vertellen: het is echt lastig, het is écht topsport. Pure focus waarbij je mentaal heel goed in elkaar moet zitten en tegen zware druk kunnen. Ik ben ook geen standaard darts-meisje, dus laat die sport maar groeien. Ik wil laten zien wat topsport inhoudt en of het ertoe doet of niet.”

Anne-Marie Fokkens en topsport

Als zij zelf aan topsport denkt – of beter: dacht – dan gaat het om ballet. „Dat heb ik op niveau gedaan. Ik heb jarenlang getraind, want ik wilde niets liever dan naar de Dansacademie. Maar de druk om tot het naadje te gaan, die is niet voor mij weggelegd. Sport is wel een wezenlijk onderdeel in mijn leven en ook in ons gezin. Mijn man (eigenlijk ‘vriend’, met wie Anne-Marie Fokkens een dochter heeft, red.) heeft een aantal sportscholen, waarin ik zelf drie keer per week sport en vijftien jaar les heb gegeven.”

Het presenteren van darts bij Viaplay bevalt haar uitstekend. „Ja, heel goed. Ik had veilig kunnen blijven doen wat ik deed, zo tussen de zakenmensen, politici en allerlei wereldverbeteraars. Dat was oprecht ontzettend leuk. Maar aan de nieuwskant heb je bijna altijd ellende, negen van de tien keer praat je over shit. Na corona is het verfrissend om in een studio te zitten en over darts te gaan praten. Maar de regel is ook: hoe meer er gelachen wordt, hoe leuker. Mensen vermaken, daar houd ik heel erg van. En ik vind het heerlijk om te praten over waarom een darter te laat komt opdagen en dat dan blijkt dat hij op het toilet zit omdat hij het te spannend vindt. Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven. Dus als ik daarmee mensen mag vermaken, dan word ik daar heel gelukkig van.”

‘Anders gaan we freewheelen’

Hoe lukt het Anne-Marie Fokkens eigenlijk, om – bij de World Matchplay – vijf dagen over darts vol te praten? Is zij niet bang stil te vallen? „In het begin was ik daar banger voor dan nu. Maar ik geef toe: het wordt een lastig toernooi. De tijden zijn ruim gepland en we moeten álles vullen. Voorheen kon RTL reclameblokken inzetten, maar die heeft Viaplay niet. Daarom zorg ik ervoor dat we telkens vooruit kunnen. Dat gaat steeds beter, omdat alle analisten en ik nu aan elkaar gewend zijn. Het is voor mij een nieuwe vorm van televisie maken. Nieuwsprogramma’s zijn veel meer georganiseerd. Nu is het: je redt je er maar uit. En dat op basis van een live-feed uit Engeland waarvan je geen idee hebt wat daar allemaal wordt besloten. Succes ermee Nederland!, haha. Maar we móeten en dan lukt het meestal wel. En anders gaan we freewheelen.”

De drie Nederlanders spelen allemaal op zondag en bij uitschakeling zit er in een week lang tv geen landgenoot meer in. Is zoiets een ramp? Anne-Marie Fokkens: „Dat zou vooral heel jammer zijn, maar de die hard-fan blijft darts altijd door kijken. Maar ook heel eerlijk: Michael van Gerwen in het toernooi maakt veel goed. Want dat betreft zijn we in Nederland zo chauvinistisch als wat.”



Anne-Marie Fokkens voelt zich geaccepteerd

Live uitzenden vanuit de Ziggo Dome in plaats van de studio, heeft Anne-Marie Fokkens als een mooie ervaring beleefd. Al helemaal omdat haar naam luidkeels door de darts-fans werd gescandeerd (hierboven te zien én vooral te horen). „Dat roepen was voor het eerst in mijn leven. Ik dacht ‘wat overkomt me nu?’ Het was zo hard dat ik er bijna niet overheen kon praten. Achteraf dacht ik: okay, ik had me mezelf drie maanden de tijd gegeven om thuis te komen in het darts. Dat is nu en ze roepen mijn naam, dus ze hebben me geaccepteerd.”

Ze vond dat best een dingetje. „We doen tegenwoordig heel simpel over dat vrouwen en mannen gelijk zijn enzo. Ik en daar echt voorstander van hoor, maar er zijn verschillen. De man die de World Matchplay wint, krijgt 200.000 pond en de winnende vrouw 10.000. En er is een klein clubje dat denkt ‘want komt die Anne-Marie Fokkens nou in dat darts doen’. Die vinden dat ze daar allemaal ook iets over kunnen roepen. Bij de Formule 1 is dat nog veel erger, maar toch. Ik ben er verder niet bang voor, maar ben wel bij dat ik in alle jaren hiervoor veel ervaring heb opgedaan. Ervaring waardoor ik nu zeker weet dat ik niet op inhoud en manier van presentatie wil falen. Je kunt mij stom vinden, je mag me niet mooi vinden, de manier van vragen stellen stom vinden… maar kom niet aan mijn inhoud. Die zit goed.”