Hoe Google Maps je binnenkort minder laat betalen voor benzine

De Google Maps-app is allang geen applicatie meer waarmee je enkel de weg ergens naartoe ziet en kan vinden. De software doet meer en meer. De app helpt bij het opzoeken van milieuvriendelijkere routes en het ontwijken van tolwegen. Ook zijn er meer dan genoeg opties voor wandelaars, fietsers en ov-gebruikers.

Nu komt er in elk geval een extra optie aan voor mensen die de app in combinatie met een auto gebruiken, aldus 9to5Google. Google Maps kan in de toekomst namelijk rekening houden met het type auto dat je gebruikt. De route die je neemt, kan op basis van jouw auto dan mogelijk aangepast worden.

Google Maps houdt rekening met type auto

Binnen de app van Google Maps kun je in de toekomst aangeven waar je auto op rijdt: benzine, diesel of elektriciteit. Ook kun je aangeven dat je auto hybride is, want daar gelden namelijk andere routes voor. Dit is goed nieuws, want verschillende type auto’s bereiken hun piek in efficiëntie namelijk op verschillende momenten.

Dat soort informatie is breed beschikbaar, waardoor Google er dus rekening mee kan houden in het aanbevelen van een bepaalde route. Met een hybride auto zul je merken dat je vaker door de stad rijdt, bijvoorbeeld. En met een elektrische wagen rijd je waarschijnlijk minder vaak over de snelweg met Google Maps.

Goed voor de portemonnee en het milieu

Niet elke auto-eigenaar is zich bewust van de verschillen en wat dat voor effect heeft op het milieu én je portemonnee. Hoewel de benzineprijzen momenteel een beetje dalen (uit angst voor een recessie), blijven ze waarschijnlijk op een hoger punt hangen dan we gewend zijn. En dan is elke besparing mooi meegenomen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer Google deze optie voor Google Maps uitrolt. Maar als het zover is, dan kun je op elk moment de instellingen aanpassen. Je koopt namelijk nog wel eens een nieuwe auto en anders rijd je in andermans wagen. Het wachten is nu op het moment dat de update wordt gelanceerd.