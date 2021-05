Viaplay: wat kun je naast Formule 1 verwachten van de streamingdienst?

Welkom alvast in 2022, het jaar waarin je voor het eerst moet betalen om naar een kroegsport te kijken. En belangrijker: ook voor Formule 1. Streamingdienst Viaplay gaat de Nederlandse markt bestormen. Wat kun je nog meer verwachten naast darts en de aanstaande hegemonie van Max Verstappen?

Vorige week werd bekend dat Ziggo Sport de uitzendrechten op de Formule 1 na het huidige seizoen kwijt is. Deze week kwam daar ook darts bij. Duidelijk, er komt een streamingdienst aan die zich aardig heeft verdiept in de Nederlandse televisiekijker.

Viaplay wil Europa’s grootste streamingdienst worden

Viaplay is een relatief nieuwe streamingdienst van de Nordic Entertainment Group (NENT Group), een Scandinavische partij met het hoofdkantoor in Stockholm. Het media- en entertainmentbedrijf opereert pas sinds 2018, maar maakt grote stappen.

In Noorwegen en Zweden is Viaplay al groter dan Netflix, maar het doel is om in aanzienlijke tijd de grootste streamingdienst van Europa te worden. Yep, je kunt er ook terecht voor films en series en er komen zelfs Nederlandse producties. Op dit moment is de dienst beschikbaar in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland Estland, Letland en Litouwen. Vanaf 2022 komen daar Nederland, Polen en zelfs de Verenigde Staten bij.

Formule 1, darts en voetbal

De grootste groep Nederlanders zal Viaplay in 2022 direct al trekken met de Formule 1, waar sinds de opkomst van Max Verstappen miljoenen Nederlanders voor thuisblijven. De Scandinavische streamingdienst gaat alle trainingen, races en wedstrijden live uitzenden. Ook komt er een programma als Formule 1 Café rondom de races. Als ze slim zijn, en dat zijn Scandinaviërs, dan huren ze Olav Mol in voor het commentaar. Laten we er dan ook maar vanuit gaan dat Rob Kamphues en Robert Doornbos de vaste gezichten zijn in het studioprogramma.

Deze groene sloopkogel moet RTL 7 volgend jaar missen:



Dan is er ook nog darts. Een kroegsport die wat minder Nederlanders misschien interesseert, maar er is een groot publiek voor. Dat zal alle grote dartstoernooien met Michael van Gerwen via de streamingdienst moeten bekijken. Ook heeft Viaplay de rechten van de Duitse voetbalcompetitie Bundesliga voor de Nederlandse markt in handen tot 2029. Nu is dat te zien op ESPN. En kijk er niet vreemd van op als er steeds meer voetbal richting de Scandinavische streamingdienst verdwijnt. In Noorwegen en Zweden zitten ook de Champions League en Premier League al achter de betaalmuur van Nordic Entertainment Group. Net als de UFC en NFL.