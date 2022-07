Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje Leeuwinnen mogen brullen op EK vrouwenvoetbal, Leonne Stentler weet hoe dat voelt

Gaan de Oranje Leeuwinnen miljoenen Nederlanders op het EK vrouwenvoetbal nóg een keer verrassen? Metro kijkt vooruit met voetbalanalist Leonne Stentler, die zelf vol trots zeventien keer voor het Nederlands elftal speelde. Nu kijkt zij als deskundige in Engeland vanaf de zijlijn toe.

Het EK vrouwenvoetbal is al een paar dagen onderweg. Metro sprak daarover eerder met Suse van Kleef, die iedere avond met het programma NOS Studio Engeland op tv te zien is. Maar hoe leuk ook, dat Engeland, Noorwegen, Spanje, Duitsland en bijvoorbeeld Denemarken… vanavond is het tijd voor de Oranje Leeuwinnen. In Sheffield wordt om 21.00 uur afgetrapt tegen de sterkste tegenstander in de poulefase, Zweden.

Volop spanning EK vrouwenvoetbal

Leonne Stentler weet hoe het is om een EK vrouwenvoetbal ‘te spelen’. Dat laatste staat tussen haakjes, want in 2013 zag ze in Zweden toen alleen de reservebank. Maar toch, het was een onvergetelijke ervaring. Voetbal was in Scandinavië al groot, veel groter dan in Nederland. Stentler: „Toernooi-ervaring kun je niet simuleren. Je voelt aan alles dat je aan iets bijzonders meedoet en er zit zóveel spanning op. Als topsporter droom je van het Nederlands elftal en van eindtoernooien, het ultieme podium waarop je mag laten zien wat je kunt. Zelfs op de bank kon ik van de spanning niet stil blijven zitten. Als ik had moeten invallen dan had ik volgens mij niet eens meer energie over gehad, haha. Niet te beschrijven hoe dat is en niets is ook te voorspellen op zo’n groot toernooi. De beste speelsters kunnen helemaal nat gaan, anderen krijgen van zo’n evenement juist drie vaten extra energie.”

Stentlers teamgenoten speelden negen jaar geleden voor goed gevulde stadions. Gewonnen werd er toen niet, in tegenstelling tot wat vier jaar later gebeurde (EK-titel in eigen land). „Alleen tegen Duitsland hebben we gelijk gespeeld, toen een verrassende uitslag. De andere twee wedstrijden waren heel wat minder.”

Wanneer spelen de Oranje Leeuwinnen? De poulefase van het Nederlands dameselftal (groep C): Vanavond, 21.00 uur: Nederland – Zweden (Sheffield United).

Woensdag 13 juli, 21.00 uur: Nederland – Portugal (Wigan Athletic).

Zondag 17 juli, 18.00 uur: Nederland – Zwitserland (Sheffield United).

Leonne Stentler laat haar licht op radio en tv (ook over mannenvoetbal) tegenwoordig maar wat vaak schijnen. Zo ook weer tijdens het EK vrouwenvoetbal, als zij in de stadions namens de NOS aanwezig is. „Ik bespreek de wedstrijden met Gert van ‘t Hof.”

Geld voor de Oranje Leeuwinnen

Er is bij Stentler grote tevredenheid – eindelijk – als het om de Oranje Leeuwinnen en financiën gaat. Ze heeft het dan niet over salarissen van de ordes van Messi en Kevin De Bruyne om er maar eens twee te noemen. „Nee, ik heb het dan over geld van puur de KNVB, niet van de clubs. De bond heeft een commerciële deal met zowel de mannen als de vrouwen. De vrouwen zitten vanaf 2023 op hetzelfde niveau als de mannen, daar zijn ze in stappen naartoe gegroeid. Qua clubs zijn er steeds grotere verschillen, wat je ook bij de mannen ziet. De best betaalde speelster van Paris St. Germain verdient 39.000 euro per maand. Bij ADO Den Haag kun je nog niet eens full-prof zijn.”

⚽ Wie is Leonne Stentler? Leonne Stentler is Rotterdamse en 36 jaar. In de Eredivisie Vrouwen voetbalde zij voor ADO Den Haag en Ajax. Toen de Oranje Leeuwinnen zich in 2009 voor het eerst voor het EK voetbal plaatsten, in Finland, behoorde Stentler tot de voorselectie maar viel af. Vier jaar later, op het EK in Zweden, maakte zij wel deel uit van de selectie. In totaal droeg zij 17 keer het Oranjeshirt. Leonne Stentler promoot met haar bedrijf VV Kicks vrouwenvoetbal, werkt in scounting van PSV en maakt de podcast 1920 Clubhouse (ook over vrouwenvoetbal). Als analist werkt zij voor ESPN en de NOS.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Leonne Stentler (@leonnestentler)

Investeren pas als het bewezen is

Dat de Oranje Leeuwinnen de aandacht van sponsoren trekken en het financieel na het EK vrouwenvoetbal straks nog aantrekkelijker voor de voetbalsters wordt gemaakt, vindt Leonne Stentler natuurlijk prachtige gegevens. Maar: „In het mannenvoetbal zijn we gewend om te investeren in potentie. Aan de vrouwenkant zijn we gewend om te investeren op het moment dat het al bewezen is. Dat is nog een punt. Vroeger klonk er ‘daar kijkt niemand naar’, maar inmiddels is dat dus helemaal omgedraaid. Je moet alleen wel laten zien dat het zo is en dat gebeurt de laatste jaren.”

Het gaat dan om de Oranje Leeuwinnen. Want de Champions League-finale voor vrouwen, maar daarin het Barcelona van Lieke Martens (trok dit jaar een keer 100.000! toeschouwers) en het Lyon van Daniëlle van de Donk, was in ons land niet op de buis te zien. Leonne Stentler heeft geen idee waarom deze internationale competitie niet op televisie is (de Eredivisie vrouwen overigens wel bij ESPN). „Niemand pakt het in elk geval op, terwijl het belachelijk groot is en nog groter gaat worden. Het zal niet lang meer duren, denk ik.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Leonne Stentler (@leonnestentler)

Kansen Oranje Leeuwinnen op EK vrouwenvoetbal

Als Nederland in de poulefase van het EK vrouwenvoetbal tweede wordt, is er een grote kans dat het zware Frankrijk de tegenstander in de kwartfinale wordt. Leonne Stentlers NOS-collega Suse van Kleef vreest, zo meldde zij Metro, dat het dan misschien wel een overtochtje Noordzee huiswaarts wordt. Winnen de Oranje Leeuwinnen de groep, dan wacht mogelijk Italië en dat is iets gunstiger. Stentler: „Maar tegen Frankrijk zijn we alsnog niet kansloos hoor (Van Kleef meldde dat er ook bij trouwens, red.). Weet wel dat Oranje met Vivianne Miedema nog altijd de beste spits van de wereld heeft en een wereldtop-middenveld. En verschillende speelsters, Lieke Martens, Daniëlle van de Donk en Jill Roord, zijn allemaal weer fit. De verdediging is het minste deel van Oranje, maar midden en voor is het fantastisch.”

De NOS zendt alle wedstrijden op het EK vrouwenvoetbal tot en met de finale op 31 juli in Wembley (Londen) live uit. Dagelijks is er rond 20.25 uur ook NOS Studio Engeland met Sjoerd van Ramshorst en Suse van Kleef.